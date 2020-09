Mehr als Brasilien: Indien hat jetzt zweithöchste Zahl Corona-Infizierter weltweit

Anzeige

Neu Delhi. Indien hat einen Rekordanstieg von 90.632 Coronavirus-Infektionen in 24 Stunden verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie wurden in Indien offiziell 4.204.613 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der positiv Getesteten liegt mittlerweile leicht über der von Brasilien (4.137.521 Fälle). Damit ist Indien nach den USA das am zweitstärksten betroffene Land weltweit.

Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag 1065 Todesfälle. Insgesamt gibt es in Indien nun 71.642 Opfer in der Pandemie.

Regierung sorgt sich vor zweiter Welle

In manchen Teilen des Landes sei eine Art zweite Welle zu erkennen, sagte der Gesundheitsexperte der indischen Regierung, Randeep Guleria. Mehr als 70 Prozent der fast 1,4 Milliarden Bürgerinnen und Bürger seien noch anfällig für Infektionen. Viele Menschen seien der Corona-Verhaltensregeln offenbar überdrüssig geworden, sagte Guleria. An öffentlichen Plätzen seien etliche Menschen ohne Masken zu sehen und die Straßen seien voll mit Verkehrsteilnehmern.

Sechs der insgesamt 28 indischen Bundesstaaten sind am schwersten von der Corona-Krise getroffen worden. Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh und Delhi machen 75 Prozent aller Todesfälle und fast 65 Prozent der Gesamtfälle aus.