Mehr als 3000 Corona-Tote in den USA - große Skepsis gegenüber Corona-Impfung

In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten einen Höchststand erreicht. Am Mittwoch wurden 3124 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorging.

Der bislang höchste Wert mit 2879 Toten war vor rund einer Woche am 3. Dezember verzeichnet worden. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200.000 und lag am Mittwoch bei 221.267. Der bisher höchste Wert wurde mit 227.828 in der vergangenen Woche registriert. Die USA verzeichnen weltweit die meisten Infektionen mit dem Coronavirus - insgesamt mehr als 15 Millionen.

Herdenimmunität: 70 Prozent der Bevölkerung muss geimpft sein

Etwa die Hälfte der US-Bürger könnte sich einer aktuellen Umfrage zufolge nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, sollte ein Impfstoff vorhanden sein. Etwa ein Viertel der erwachsenen Einwohner des Landes ist mit Blick auf die Impfung unentschlossen, etwa ein weiteres Viertel hat bereits entschieden, sich nicht impfen zu lassen, wie aus der Befragung des Meinungsforschungszentrums NORC der Universität Boston im Auftrag der Nachrichtenagentur AP hervorgeht.

Einige haben demnach Sicherheitsbedenken: Sie wollen die ersten Impfungen in den USA abwarten und beobachten, ob es Probleme gibt. Die in der repräsentativen Befragung ermittelte weitreichende Impf-Skepsis könnte den Kampf gegen die Seuche behindern, der insgesamt schon fast 290.000 Amerikaner zum Opfer gefallen sind.

Experten sind der Ansicht, dass für eine Herdenimmunität mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen. In den USA rückt die Notfallzulassung eines ersten Corona-Impfstoffs immer näher. Nach einer Expertensitzung am Donnerstag könnte die Arzneimittelbehörde FDA innerhalb weniger Tage grünes Licht für das Vakzin des Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech geben.