Mediziner: Gesunde können problemlos während Corona-Pandemie fasten

Anzeige

Anzeige

Berlin/Münster/Rottweil. Ernährungsmedizinerinnen sehen kein Problem darin, während der andauernden Corona-Epidemie ramadanbedingt zu fasten. “Die Fastenzeiträume im Ramadan sind für Gesunde vollkommen unbedenklich”, sagte der Leiter des Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe der Fachhochschule Münster, Joachim Gardemann, der dpa. Fasten schwäche das Immunsystem bei gesunden und regelrecht ernährten Menschen nicht.

ZUM THEMA Karlsruhe: Ausnahmen für Gottesdienste müssen möglich sein

Für rund 1,6 Milliarden Muslime weltweit hat vergangene Woche der Fastenmonat Ramadan begonnen. Zwischen Sonnenauf- und -untergang verzichten sie unter anderem auf Essen und Trinken. Die religiöse Tradition des Fasten wird nicht selten kritisch beäugt. Dieses Jahr wird vor allem kontrovers darüber diskutiert, ob das Ramadan-Fasten in Anbetracht der Corona-Epidemie medizinisch bedenklich sein könnte. Kritische Stimmen hatten die religiöse Praxis gar absagen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

ZUM THEMA Corona-Krise: Kritik an Beschränkungen der Gottesdienste bleibt

"Gesunde Menschen sollten in der Lage sein, diesen Ramadan, wie in den Vorjahren zu fasten", schrieb aber auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer Info-Broschüre "Safe Ramadan practices in the context of the Covid-19" (deutsch: "Sichere Ramadan-Praktiken im Rahmen von Covid-19"). Sie wies aber darauf hin, dass noch keine Studien zum Fasten und zum Risiko einer Covid-19-Infektion vorliegen.

ZUM THEMA Anders schmeckt gut: Halal und Koscher liegen im Trend

Anzeige

Ob Fasten einen anfälliger für Coronaviren macht, fragen sich nach Einschätzung der zweiten Vorsitzenden der Ärztegesellschaft Heilfasten (ÄGHE), Martha Ritzmann-Widderich, aktuell nicht nur gläubige Muslime. "Wir diskutieren das gerade alles sehr intensiv mit unseren Vorstandskollegen", sagte die Ernährungsmedizinerin. Aufpassen müssten lediglich Ältere, sowie Menschen, die durch eine Krankheit geschwächt sind oder ein schwaches Immunsystem haben.

Anzeige

RND/dpa