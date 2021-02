Helfen Rheuma- und Asthmamittel gegen Corona?

Anzeige

Seit dem Ausbruch des Coronavirus wird fieberhaft nicht nur nach Impfstoffen, sondern auch nach wirksamen Medikamenten gegen den Erreger gesucht. Die besten Erfolge wurden dabei bisher mit dem Mittel Dexamethason erzielt, das die europäische Arzneimittelagentur zur Behandlung schwerer Verläufe von Covid-19 empfiehlt. Noch stärker verringern ließe sich die Sterblichkeit womöglich dann, wenn Patienten zusätzlich zu Dexamethason das Arthritismedikament Tocilizumab gegeben wird. Darauf deutet die Vorveröffentlichung einer neuen Studie hin.

Beide Arzneimittel haben gemeinsam, dass sie nicht das Virus selbst bekämpfen. Sie verhindern vielmehr überschießende Reaktionen des Immunsystems, die eine häufige Ursache schwerer Covid-19-Verläufe sind. Dexamethason gehört zur Gruppe der Kortisone und wird bei vielen Entzündungskrankheiten sowie zur Hemmung des Immunsystems bei Allergien und Autoimmunkrankheiten eingesetzt.

Tocilizumab soll gefährlichen Zytokinsturm verhindern

Tocilizumab wird zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (Gelenkentzündung) verwendet. Es enthält monoklonale Antikörper, Proteine, die in ähnlicher Form auch vom Körper selbst gebildet werden und eine wichtige Rollen bei Immunreaktionen spielen. Tocilizumab soll bei Covid-19-Patienten einen sogenannten Zytokinsturm verhindern: Eine gefürchtete Komplikation, bei der massenhaft Entzündungsstoffe freigesetzt werden und die zum Organversagen führen kann.

Untersucht hatten Wissenschaftler den Effekt von Tocilizumab in einer Studie mit über 4000 künstlich beatmeten Covid-19-Patienten, von denen die meisten bereits Dexamethason erhielten. Der Hälfte von ihnen wurde zusätzlich Tocilizumab gegeben: In dieser Gruppe verstarben später 29 Prozent der Patienten. In der Gruppe, die kein Tocilizumab erhalten hatte, waren es 33 Prozent, was einer Reduktion des Sterberisikos von etwa 12 Prozent entsprechen würde.

Höherer Preis bei geringerer Wirkung

Zusammen mit Dexamethason könne das Arthritismedikament die Sterblichkeit bei invasiv beatmeten Patienten sogar um bis zu 50 Prozent senken, so die Schlussfolgerung der Autoren. Wobei ein Großteil der Wirkung dann auf das Dexamethason zurückzuführen wäre: In Studien konnte Dexamethason allein die Sterblichkeit bei invasiv beatmeten Patienten um bis zu 36 Prozent senken.

Das Ergebnis der neuen Untersuchung ist in jedem Fall mit Vorsicht zu betrachten – so hatte sich in vorausgegangenen Studien kein eindeutiger Effekt von Tocilizumab auf die Sterblichkeit gezeigt. Dazu kommt, dass das Medikament um ein vielfaches teurer ist als Dexamethason. Die in der Studie verabreichten Dosen von Tocilizumab würden pro Patient zwischen 2000 und 5000 Euro kosten – bei Dexamethason liegen die kompletten Kosten einer Behandlung gerade einmal bei 10 bis 20 Euro. Ob Tocilizumab wirklich einen zusätzlichen Nutzen hat, wenn es zusammen mit Dexamethason angewendet wird, muss daher noch durch weitere Untersuchungen belegt werden.

Weiteres Mittel hilft bei leichteren Verläufen

Eine weitere, vorveröffentlichte Studie lässt auf einen Nutzen des Mittels Budesonid bei Covid-19 schließen. Es gehört wie Dexamethason zur Medikamentengruppe der Kortisone und kommt in Inhalatoren zur Behandlung von Asthma oder der Lungenkrankheit COPD zum Einsatz. Forscher hatten beobachtet, dass Asthma- und COPD-Patienten, anders als zunächst erwartet, nur selten schwer an Covid-19 erkrankten. Sie wollten daraufhin die Wirkung des Asthmamittels bei Corona-Infektionen untersuchen.

Für die Studie der Universität Oxford inhalierten 146 Erwachsenen mit beginnenden Corona-Symptomen zweimal täglich Budesonid. Anschließend suchte nur einer von ihnen die Klinik zur Behandlung auf. In einer Kontrollgruppe, die das Mittel nicht bekommen hatte, waren es zehn. Die Studienteilnehmer, die Budesonid genommen hatten, hatten zudem auch weniger Fieber und für kürzere Zeit Symptome.

Medikamente nicht zur Vorbeugung von Covid-19 geeignet

Obwohl die Untersuchung zu klein war, um eine sichere Aussage zur Wirksamkeit von Budesonid gegen Covid-19 zu machen, halten die Autoren die Ergebnisse für vielversprechend. Budesonid soll in Zukunft weiter zu Behandlung leichterer Fälle getestet werden.

Dexamethason wird von der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) bislang als Behandlungsoption für Patienten empfohlen, die eine Sauerstofftherapie benötigen. In Betracht kommt es also nur bei der Behandlung von schweren Fällen. Wird es zu einem zu frühen Zeitpunkt oder bei leichten Verläufen von Covid-19 gegeben, kann es einer Stellungnahme des Robert-Koch-Instituts zufolge die natürliche Abwehrreaktion des Körpers hemmen und dadurch sogar mehr schaden als nützen. Zur Vorbeugung sollte keines der bisher getesteten Medikamente eingenommen werden.