Maskenpflicht: Selbst ausgefüllte Atteste aus dem Internet sind nicht gültig

Ein mutiges Lied für die Demokratie

Zwei Belarussen sollten als DJs auf einer regimefreundlichen Versammlung auflegen – kurzerhand spielten sie das Lied der Protestbewegung und landeten für zehn Tage im Gefängnis. Von Schlägen und Misshandlungen berichten sie in unserem Interview. Die Demokratie sehen viele auch in den USA in Gefahr – deutlich wurde das heute Nacht auch in der Rede von Präsidentschaftskandidat Joe Biden zum Abschluss des Parteitages der Demokraten.