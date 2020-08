Anzeige

Die Corona-Infektionszahlen steigen in den letzten Tagen stetig an, zuletzt überschritt der vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Wert erstmals seit Mai wieder die 1000er-Grenze. Trotzdem halten sich nicht alle Fahrgäste an die geltende Maskenpflicht. Nordrhein-Westfalen hat deshalb bereits angekündigt, in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld zu verhängen. In Bayern gibt es bereits einen ähnlichen Bußgeldkatalog, andere Bundesländer ziehen nun nach.

Nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums halten sich mehr als 95 Prozent der Fahrgäste an die Maskenpflicht. Es gebe nur vereinzelte Meldungen über Verstöße, beispielsweise in den Abend- und Nachtstunden in den Großstädten oder im Ausflugsverkehr an den Wochenenden. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht droht in Bayern im Regelfall ein Bußgeld von 150 Euro - die Summe könne jedoch im Einzelfall erhöht oder ermäßigt werden.

Ähnliche Regelungen hat nun auch NRW angekündigt. Bisher wurden dort lediglich dann Strafen verhängt, wenn sich Fahrgäste trotz Aufforderung weigerten, eine Maske aufzusetzen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sagte der “Rheinischen Post”: “Inzwischen sollte jeder verstanden haben, dass in Bus und Bahn Maskenpflicht gilt. Deshalb ist ganz klar: Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen.” Die Regelung werde deshalb ab Mitte nächster Woche so verschärft, dass direkt beim ersten Verstoß ein Bußgeld von 150 Euro fällig wird.

Bußgeld: Diese Regeln gelten in den Bundesländern

Bundesland Regelung Baden-Württemberg Bußgeld zwischen 75 und 250 Euro Bayern 150 Euro Bußgeld Berlin Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro Brandenburg kein Bußgeld Bremen kein Bußgeld (Diskussion läuft) Hamburg kein Bußgeld Hessen 50 Euro Bußgeld (bei wiederholtem Verstoß) Mecklenburg-Vorpommern 25 Euro Bußgeld Niedersachsen geplant: 150 Euro Bußgeld Nordrhein-Westfalen 150 Euro Bußgeld Rheinland-Pfalz Kommunen entscheiden: ca. 10 Euro Saarland kein Bußgeld (Diskussion läuft) Sachsen kein Bußgeld Sachsen-Anhalt kein Bußgeld Schleswig-Holstein geplant: Höhe unklar, max. 150 Euro Thüringen 50 Euro Bußgeld

Niedersachsen will Strafe von 20 auf 150 Euro erhöhen

Auch Niedersachsen will nun bei den Strafen nachjustieren. Wer im öffentlichen Nahverkehr ohne Maske erwischt wird, soll auch hier 150 Euro büßen. Eine Neufassung des Bußgeldkataloges, der für Maskenverstöße deutlich höhere Sanktionen vorsieht, werde in Kürze vorgelegt, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover. Bislang mussten Maskenverweigerer in Niedersachsen nur mit einer Strafe von 20 Euro rechnen.

In Berlin ist bei Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein Bußgeldrahmen von 50 bis 500 Euro vorgesehen. Wer ohne Maske Bahn fährt, muss 50 Euro zahlen, wird er erneut dabei erwischt, kann die Strafe auf bis zu 500 Euro erweitert werden.

In Baden-Württemberg wird Verstoß gegen Maskenpflicht teurer

Maskenverweigerer müssen in Baden-Württemberg künftig ein deutlich höheres Bußgeld zahlen als bisher. “Wird eine Privatperson ohne Mund-Nasen-Bedeckung erwischt, wo sie eine tragen müsste, beträgt die Mindeststrafe jetzt 75 Euro”, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Bislang lag das Bußgeld bei 25 Euro.

Für Wiederholungstäter könne es sogar noch teurer werden, sagte Stuttgarts Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Martin Schairer (CDU). “Der Bußgeldkatalog sieht eine Strafe von bis zu 250 Euro für Personen vor, die sich beharrlich weigern. Wir sind bereit, diesen Rahmen auszuschöpfen, und können im Ausnahmefall sogar darüber hinaus gehen.”

Vier Bundesländer bleiben bei geringen Strafen

In Thüringen droht Maskenverweigerern im Nahverkehr ein Bußgeld von 50 Euro. In Hessen werden erst bei einem wiederholten Verstoß Maßnahmen ergriffen. Auch hier drohen 50 Euro.

Am günstigsten kommen Regelbrecher in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz davon. Mecklenburg-Vorpommern ahndet Verstöße immer noch mit einer Strafe von 25 Euro. Anders als in allen anderen Bundesländern entscheiden in Rheinland-Pfalz die Kommunen über ein Bußgeld für Maskenverweigerer. Seit dem 4. Mai kann ein Verwarnungsgeld von zehn Euro fällig werden. Bei Vorsatz oder Wiederholung kann die Strafe verdoppelt werden.

Schleswig-Holstein und Saarland planen Bußgeld

Schleswig-Holstein will ebenfalls Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen einführen. Eine Regelung wie in NRW geplant ist, solle auch in Schleswig-Holstein festgelegt werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel an. Die Höhe stehe derzeit noch nicht fest, 150 Euro seien aber die Obergrenze.

Auch das Saarland erwägt die Einführung von Bußgeldern für Maskenverweigerer. Bisher droht dort nicht den Verweigerern selbst, sondern den Betreibern von Geschäften oder Verantwortlichen im öffentlichen Nahverkehr ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. Nun wird laut Ministerium diskutiert, ob diejenigen sanktioniert werden sollen, die gegen die Verpflichtung verstoßen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

In diesen Bundesländern drohen keine Geldstrafen

In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Sachsen gibt es bisher kein Bußgeld für Maskenverweigerer. In Hamburg sollen die Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr jedoch verstärkt werden, in Bremen laufen die Diskussionen über eine mögliche Bußgeld-Regelung.

Auch Sachsen-Anhalt will Menschen, die sich weigern, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, vorerst nicht mit Bußgeldern bestrafen. “Wir beobachten die bundesweite Debatte”, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Ute Albersmann. Es gebe es aber bislang keine konkreten Planungen dazu, da von einer schwindenden Vorsicht bei Fahrgästen des ÖPNV nichts zu sehen sei. Einige Bürger in Sachsen-Anhalt würden hingegen härtere Sanktionen für Verstöße fordern.