In den Krankenhäusern in Deutschland gibt es seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie viele neue Regeln - etwa was Besuche auf den Stationen oder das Tragen von Masken angeht. In einigen Kliniken müssen Frauen zudem bei der Geburt eine Maske tragen.

In der Medizinischen Hochschule Hannover etwa ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes für werdende Mütter bei der Geburt seit dem Frühjahr Pflicht. "Durch die verstärkte Atmung stoßen die Frauen mehr Aerosole aus, erklärt Peter Hillemanns, Direktor der Klinik für Frauen und Geburtshilfe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ). „Wenn wir hier einen Superspreader haben, können wir den ganzen Kreißsaal schließen“, sagt Hillemanns.

Auch in der Uniklinik Düsseldorf (UKD) sollen Frauen bei der Geburt eine Maske tragen, so lange diese nicht „massiv beeinträchtigt“. Auf der Website des UKD heißt es, dass so das Wohlbefinden von Mutter, Neugeborenem und der Mitarbeiter gewährleistet werden soll.

Dass eine Geburt mit Maske nicht einfach ist, ist den Kliniken allerdings bewusst. In der MHH werden den Frauen dünnere Masken gegeben, um die Maskenpflicht im Kreissaal angenehmer zu gestalten.

Kritik von Kinderärztin

Die Kinderärztin Margarete Daibler-Helmbold hält es für „unvorstellbar“, bei Presswehen eine Maske tragen zu müssen. Auch in vielen Momenten der Geburt allein sein zu müssen, kritisiert sie scharf. „Eine Geburt ist ein elementares Ereignis. Als Frau zu gebären, Vater zu werden – das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis“, sagt Daibler-Helmbold der „HAZ“. Die Kinderärztin findet, dass es an der Zeit sei, dass Kliniken ihre Vorgaben prüfen - wenn selbst Fußballspiele und Partys wieder stattfinden könnten.

Ob Mütter in den jeweiligen Krankenhäusern bei der Geburt ihrer Kinder Masken tragen müssen, lässt sich in vielen Fällen bereits auf der Website in Erfahrung bringen. Einige Krankenhäuser, wie etwa das Vinzenzkrankenhaus in Hannover lassen die werdenden Mütter selbst entscheiden, ob die bei der Geburt eine Maske tragen möchten oder nicht. Schwangere Frauen sollten sich vorab aber unbedingt informieren und sich gegebenenfalls darauf vorbereiten, bei der Geburt ihres Kindes eine Maske tragen zu müssen.