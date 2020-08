Maskenpflicht bei der Deutschen Bahn: Zugbegleiter über Fahrgäste - "Die meisten sind kooperativ"

Anzeige

Leipzig. Zugbegleiter Heiko Mitzscherling steht im Hauptbahnhof Leipzig in der Tür des IC 2048. Der 51-Jährige trägt eine weiße Maske – und ist zuversichtlich, dass es seine Fahrgäste auf dem Weg nach Köln genauso machen werden. “Die meisten sind kooperativ”, berichtet Mitzscherling. Es seien nur Einzelne, die Mund und Nase nicht wie vorgeschrieben bedeckten. Mit einem Hinweis sei das meistens erledigt, sagt Mitzscherling. “Eine Eskalation habe ich noch nicht erlebt.”

Sicherheitsteams helfen bei der Kontrolle der Maskenpflicht

In seinem Intercity hat Mitzscherling am Dienstag Begleitung von einem Präventionsteam. Die Sicherheitsmitarbeiter sollen die bundesweit 12.000 Zugbegleiter der Bahn bei der Durchsetzung der bundesweiten Maskenpflicht unterstützen. Derzeit sind die Teams in 60 Fernzügen unterwegs. Bis zum 1. September solle sich diese Zahl verdoppeln, kündigt die Bahn am Dienstag an. Denn auch wenn sich der Großteil der Fahrgäste an die Regeln hält: “Es gibt eine Minderheit, die es nicht tut”, sagt ein Bahnsprecher.

Auch Bahn-Konkurrent Abellio Rail Mitteldeutschland erklärt, dass sich die meisten Fahrgäste an die Maskenpflicht hielten. "Es gibt aber auch immer wieder Personen, die ohne Bedeckung angetroffen werden. Letzteres hat nach unserer Einschätzung in den vergangenen Wochen zugenommen", sagt Sprecher Matthias Neumann. Beziffern lasse sich der Anteil der Maskenverweigerer allerdings nicht.

Bußgelder können nur vom Ordnungsamt eingefordert werden

Im IC 2048 beginnt Mitzscherling mit der Fahrkartenkontrolle. Gleich zu Beginn treffen er und das Präventionsteam auf einen älteren Herrn ohne Maske. Sicherheitsmitarbeiterin Silke Fenten bittet ihn, einen Mundschutz aufzusetzen. "Ja, ich trinke hier aber noch", protestiert der Mann und zeigt auf einen Pappbecher und zwei Flaschen alkoholfreies Bier neben sich. Fenten bleibt beharrlich. "Ich würde Sie schon bitten, dass Sie die Maske aufsetzen." Der Fahrgast fügt sich.

“Bei den Hartnäckigen, die anfangen zu diskutieren, bleibe ich stehen und warte, bis die Maske sitzt”, sagt Fenten. Sie habe schon viele Ausflüchte gehört – von Allergie bis Luftproblemen. Wenn jemand angibt, seine Maske vergessen zu haben, greift Fenten in die große Tasche ihrer dunkelblauen Funktionshose und holt eine Tüte mit Einwegmasken hervor. “Für den Notfall”, sagt Fenten. Mehr als 300.000 Masken hat die Bahn nach eigenen Angaben bundesweit für die Verteilung parat.

Zugbegleiter ohne Einsatz der Bundespolizei oft machtlos

Die Bahn setzt in erster Linie auf das Verständnis und die Einsicht ihrer Fahrgäste. Die Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln gilt bundesweit. Aber schon auf dem Bahnsteig macht sich der Föderalismus bemerkbar. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa gilt dort keine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes, in anderen Ländern schon. Auch Bußgelder bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht gibt es nicht überall – und deren Durchsetzung sei überdies Sache der Ordnungsbehörden, sagt ein Bahnsprecher.

Aber was passiert nun, wenn sich ein Fahrgast wirklich weigert, eine Maske aufzusetzen? Eckhart Reichelt, der als Zugbegleiter in der S-Bahn Mitteldeutschland unterwegs ist, zuckt leicht die Schultern. Es gebe diese renitenten Fahrgäste, die keine Maske aufsetzen. “Große Diskussion ist da sinnlos …“, sagt der 58-Jährige. Er könne von seinem Hausrecht Gebrauch machen und einen Fahrgast zum Verlassen des Zuges auffordern. Dafür könne er auch die Bundespolizei zu Hilfe rufen. Aber in einer S-Bahn, die nur 20 Minuten unterwegs sei, mache man das eher nicht. Lieber bitte er dann andere Fahrgäste, sich zu ihrem Schutz woanders hinzusetzen.