Wissenschaftsjournalistin Nguyen-Kim kritisiert Virologen Streeck hart

Anzeige

Anzeige

Die Sendung von Markus Lanz am Dienstagabend ist fast vorbei, als die Sprache auf die Heinsberg-Studie fällt. Der Virologe Hendrick Streeck, der diese im vergangen Jahr mit einem Team von Wissenschaftlern durchgeführt hat, ist unter den Gästen. Er hat an diesem Abend schon zuvor die Medien kritisiert, fühlt sich falsch verstanden. An einer Stelle sagt Streeck „die Revision der eigenen Erkenntnisse zählt nicht“. Es geht darum, dass er erst eine Zweite Welle für unwahrscheinlich hielt und diese Prognose später widerrief. Der Widerruf sei in den Medien zu kurz gekommen, findet Streeck. Stattdessen werde medial polarisiert zwischen einem wissenschaftlichen „Team Vorsicht“ und einem wissenschaftlichen Team, das „gefährlich sei“ – obwohl es diesen Dissens gar nicht gebe.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Nguyen-Kim kritisiert Streecks Kommunikation

Anzeige

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim hakt ein: Die sogenannte Heinsberg-Studie des Bonner Professors sei aufgrund ihrer Ergebnisse damals im politischen Diskurs als Argument für Corona-Lockerungen genutzt worden. Nguyen-Kim deutet an, dass sie nicht verstehe, warum Streck, wenn er dies nicht gewollt habe oder sich mittlerweile davon distanzieren möchte, das nicht vehementer kommuniziert habe.

„Entweder sind Sie, mit Verlaub, schrecklich naiv und haben sich instrumentalisieren lassen, oder Sie haben sich politisch bewusst auch eher auf die Seite ‚Öffnungen‘ gestellt“, sagt Nguyen-Kim.

Sie könne sich nicht vorstellen, wie groß der Medienrummel plötzlich gewesen sei, erwidert Streeck. Er sei damals komplett überfordert gewesen damit, wie man mit den Medien umgehen solle. „Das kann ich mir vorstellen“, sagt Nguyen-Kim und fragt nach: „Und jetzt?“ Jetzt lasse er sich beraten, entgegnet der Virologe.

Anzeige

„Das wurmt mich“

Nguyen-Kim kommt auf ein anderes Thema zu sprechen: Mittlerweile gebe es neue Erkenntnisse zur Sterblichkeit bei Corona-Erkankten aus der Heinsberg-Studie. Die Wissenschaftsjournalistin sieht Streeck in der Pflicht, diese lauter und offener mitzuteilen. „Das wurmt mich wirklich“, sagt Nguyen-Kim, „für mich ist in dieser Studie genau das herausgekommen, was ‚Team Vorsicht‘ immer gesagt hat.“

Anzeige

Medizin-Magazin: Sterblichkeit aus Heinzberg-Studie zu niedrig

Das Team von Streeck berechnete im April 2020 nach einem mehrtägigen Forschungsaufenthalt in der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heisberg, dass das Coronavirus eine Infektionssterblichkeit (IFR) von 0,36 Prozent habe. Laut Recherchen des Online-Magazins MedWatch wurden in der Studie nicht alle Todesfälle berücksichtig. In dem Untersuchungszeitraum des Teams um Streck hatten sich sechs weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt, die Wochen oder Monate später an den Folgen des Virus starben und in der Studie nicht als Tote auftauchen.

„Fast doppelt so viele Tote“

Anzeige

Diese Kritik greift Nguyen-Kim am Dienstag erneut auf, die Heisberg-Studie sei immer noch im öffentlichen Gedächtnis mit der Auffassung verbunden, dass alles gar nicht so schlimm sei, sagt die Journalistin. „Dabei sind 13 Tote fast doppelt so viele wie in ihrer Studie“, die neuen Ergebnisse müsse Streeck vehementer kommunizieren und Fehler eingestehen.

„Das verstehen sie falsch, die Studie sei wissenschaftlich korrekt abgelaufen“, sagt Streeck. „Jetzt reden sie sich doch heraus“, entgegnet Nguyen-Kim. Das Gespräch zu Ende führen können sie leider nicht, die Sendung ist vorbei. Man sieht, wie sich Nguyen-Kim sich dem Wissenschaftler erneut zuwendet, als Lanz die Zuschauerinnen und Zuschauer verabschiedet.

Mittlerweile hat die Journalistin ein längeres Statement auf Twitter zu dem Gespräch mit Streeck veröffentlicht. Sie kritisiere nicht, dass neue Daten zu der Heinsberg hinzugekommen seien, sondern dass diese von Streeck öffentlich nicht verständlich kommuniziert und transparent erklärt wurden, schreibt Nguyen-Kim. „Prof. Streeck möchte nicht als „Öffnungsvirologe“ missverstanden werden, sagte er gestern. Dann müsste ihn das hier genauso wurmen wie mich. Anfragen von MedWatch hatte er nicht beantwortet. So bleiben für mich Fragen offen, die ich gestern gerne geklärt hätte.“