Mark Zuckerberg will alle Krankheiten heilen - und investiert Milliarden in medizinische Forschung

New York. Die Wohltätigkeitsorganisation von Facebook-Chef Mark Zuckerberg und seiner Frau Priscilla Chan will über die kommenden 10 bis 15 Jahre bis zu 3,4 Milliarden Dollar in medizinische Forschung investieren. Die neue Initiative solle dazu beitragen, jeglichen biologischen Prozess im menschlichen Körper über einen längeren Zeitraum zu beobachten, zu messen und zu analysieren, teilte die Chan Zuckerberg Initiative (CZI) am Dienstag (Ortszeit) mit.

Forschung an künstlicher Intelligenz

Die Wohltätigkeitsorganisation hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrhunderts alle Krankheiten zu heilen. Über die nächsten 15 Jahre soll in diesem Zusammenhang auch an einem neu geschaffenen Institut an der renommierten Universität Harvard an künstlicher Intelligenz geforscht werden. Benannt wird das Institut nach Zuckerbergs Mutter Karen Kempner Zuckerberg.

Ein großer Teil des Geldes geht an das neu geschaffene Netzwerk Chan Zuckerberg Biohub, in dem wissenschaftliche Institutionen gemeinsam an grundlegenden Herausforderungen der Wissenschaft arbeiten und medizinische Technologie entwickeln sollen.