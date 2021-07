Macht Corona dumm? Laut einer Studie sind viele Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung geistig weniger leistungsfähig

Anzeige

Viele Menschen sind nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung offenbar geistig weniger leistungsfähig. So lautet das Ergebnis einer Studie des Imperial College London, die in dem Fachjournal „Eclinicalmedicine“ der „Lancet“-Gruppe veröffentlicht worden ist. Demnach schnitten die an Covid-19 erkrankten Probandinnen und Probanden in kognitiven Tests schlechter ab als die Studienteilnehmenden aus der Kontrollgruppe, die zuvor nicht an der Lungenkrankheit erkrankt waren.

Forschende: Besonders deutliche kognitive Defizite bei Krankenhauspatientinnen und -patienten

Faktoren wie Alter und Bildungsstand hatten den Forschenden zufolge keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die kognitiven Defizite zeigten sich allerdings besonders deutlich bei Menschen, die wegen ihrer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt wurden. Auch Menschen mit verhältnismäßig milden Krankheitsverläufen waren jedoch teilweise vergesslicher.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Daten von mehr als 81.000 Menschen ausgewertet. Ein Achtel der Probandinnen und Probanden gaben an, dass sie an Covid-19 erkrankt gewesen waren. Einige der Teilnehmenden infizierten sich jedoch später mit dem Coronavirus und wurden somit erst im Laufe der Studie krank. Die Forschenden konnten somit genauer untersuchen, welche Auswirkungen Covid-19 auf die geistige Leistungsfähigkeit hatte.