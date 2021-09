Nutzung der Luca-App fällt in Schleswig-Holstein weg

Anzeige

Schleswig-Holstein. Mit einer neuen Corona-Landesverordnung entfällt in Schleswig-Holstein die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie - und damit auch die Nutzung der Luca-App. Im Einzelhandel ist das schon länger der Fall, nun folgen seit dem 20. September Restaurants und Co., wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Ausgenommen sind jedoch einige Bereiche im Gesundheitswesen.

„Alles, was uns ein Stück der Normalität näher bringt, ist zu begrüßen“, sagt der Präsident des Deutschen Hotel und Gaststättenverband Schleswig-Holstein (Dehoga) gegenüber der „LN“. „Jetzt haben wir nur noch die 3G-Kontrolle, danach sind wir wieder so frei wie vorher.“ Die Luca-Systeme in den Gesundheitsämtern sollen dennoch aktiv bleiben. So können Betriebe die App weiterhin freiwillig zur Kontaktdatenübermittlung nutzen. Für die Gesundheitsämter ändere die neue Regelung bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten jedoch nicht viel, heißt es vom Schleswig-Holsteinischen Landkreistag.

Damals viel Kritik - jetzt nachgebessert mit neuem Update

Seit Ende 2020 steht die Luca-App zum Download bereit und macht seitdem die Kontaktdatenübermittlung bei Veranstaltungen oder im Restaurant digital möglich. Mit der App checken Nutzerinnen und Nutzer per Scannen eines QR-Codes ein. Dadurch sollen mögliche Infektionsketten leichter ermittelt werden. Anfangs wurde die App viel kritisiert. Sicherheitsforschende und IT-Expertinnen und -Experten sorgten sich zum Beispiel um mangelnden Datenschutz oder Urheberrechtverletzungen.

Das Team hinter der App soll nun mit dem Update Luca+ nachgebessert haben. „Wir gehen in diesen Herbst mit so viel Wissen über Infektionsketten und wie wir sie unterbrechen können wie nie zuvor“, sagt Luca-Gründer und Geschäftsführer Patrick Hennig gegenüber den Lübecker Nachrichten. „Diese Erkenntnisse sind in Luca+ eingeflossen, ein Update, das wir gemeinsam mit den Gesundheitsämtern für eine intelligente Kontaktnachverfolgung entwickelt haben.“ Das Update ist seit etwa einer Woche verfügbar.