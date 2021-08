Long-Covid-Therapie: Mit gezieltem Stimmtraining die Atemnot bekämpfen

Anzeige

Anzeige

Freiburg, Stuttgart. Als Anna Netrebko im Herbst 2020 twitterte, sie sei an Covid-19 erkrankt, fürchteten Fans um die Stimme der Sopranistin. Dass sie heute wieder singt wie eh und je, hat viel mit ihrer Ausbildung zu tun. „Sänger sind Hochleistungssportler in puncto Atmung“, sagte Louisa Traser vom Institut für Musikergesundheit am Universitätsklinikum Freiburg.

Die Oberärztin ist selbst Sängerin und weiß, dass Atemtechniken zur Grundausbildung gehören. „Man lernt, die Luft, die nach maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibt, zu verkleinern, und erhöht so die zur Atmung verfügbare Luftmenge“, beschreibt die Fachärztin für Hals, Nasen, Ohrenheilkunde die Physiologie hinter der Technik. Übungen am Atemsystem, die andere Patienten oftmals als „esoterisch“ empfänden, seien Sängerinnen und Sänger gewohnt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Reha-Projekt beschäftigt sich mit Atemtherapie

Dieses Wissen macht sich nach britischem Vorbild ein Reha-Projekt in Hamburg zunutze. Zusammen mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zeigen Sänger der Hamburger Staatsoper Long-Covid-Patienten Übungen gegen die Atemnot. Die Hochschule der Künste und das Inselspital Bern in der Schweiz bieten mit dem Forschungsprojekt „Singstimme“ darüber hinaus Sängerinnen und Sängern eine Weiterbildung zum Stimmtherapeuten an.

Für die Opernsängerin Antje L. war es dennoch ein langer Weg zurück zur Stimme. Die gebürtige Hamburgerin, die in Amsterdam lebt und enge Verbindungen nach Baden pflegt, erkrankte im März 2020 an Covid-19. Was sich zunächst nach einer leichten Erkrankung „wie eine Grippe“ anfühlte, entwickelte sich zum Long-Covid-Syndrom. Über ein Jahr dauerte das Auf und Ab mit Erschöpfungsphasen und Bewegungseinschränkungen.

„Ich kannte mich selbst nicht mehr, mein Körper war weit weg von mir“, erinnert sich die 53-Jährige. Besonders niederschmetternd sei es für sie gewesen, wenn „Senioren in der Physiotherapie mehr machen durften als ich“. Mit 15-minütigen Konzerten trat die freischaffende Künstlerin im August 2020 erstmals wieder - im Freien - vor Publikum auf. Ganztägige Proben mit sechs Stunden Singen am Tag seien erst seit kurzem wieder möglich, sagt sie.

Wechselwirkung zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren

Die Auftrittssituation sei psychologisch wichtig, unterstreicht Louisa Traser. „Die Nervenzellen erinnern sich an etwas, das sie kennen. Dadurch kommt das Körpergefühl und mit ihm das Selbstvertrauen zurück.“ Gerade bei einem Profimusiker müsse man die Wechselwirkung zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren berücksichtigen. „Er muss überwinden, was er verloren hat durch die Erkrankung“, sagt die Ärztin.

Selbstwirksamkeit ist das Zauberwort für Fortschritte bei Problemen mit der Stimme. Ulrike Sonntag, Gesangpädagogin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, setzte ihren Unterricht aus diesem Grund während der „sieben harten Wochen Lockdown“ online fort, vor Weihnachten ließ sie ein Live-Konzert ohne Publikum auf Video aufzeichnen. Etwa zwölf Schüler und Lehrer waren an der Hochschule an Covid-19 erkrankt.

Neben Sängern und Schauspielern behandelt Louisa Traser in ihrer Sprechstunde auch Lehrer und Pfarrer. Zuletzt seien Menschen gekommen, die lange und viel mit Maske sprechen mussten, sagte die Ärztin. Die Beratungsstelle wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Die Patienten des Freiburger Instituts für Musikergesundheit, das 2006 gegründet wurde, kommen aus ganz Deutschland. Der therapeutische Ansatz nach einer Covid-19-Erkrankung sei wie nach allen schweren Lungenerkrankungen: Atem- und Stimmtherapie, „Lernen am Erfolg“ und der „schrittweise Wiedereinstieg“ in den Beruf, die Bühne, sagt Traser.