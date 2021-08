Long Covid: Kinder und Jugendliche leiden laut Studie nur sehr selten an Corona-Spätfolgen

Anzeige

Kinder und Jugendliche haben einer neuen Studie zufolge nach einer Covid-19-Erkrankung nur selten mit Spätfolgen zu kämpfen. Daten zu 1734 positiv getesteten Kindern und Jugendlichen aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass 98,2 Prozent der Betroffenen im Alter von fünf bis 17 Jahren spätestens acht Wochen nach der Infektion keine Symptome mehr aufwiesen. Der Großteil der 1734 Kinder und Jugendlichen erholten sich bereits nach vier Wochen vollständig von der Erkrankung, heißt es in der im Fachjournal „The Lancet Child & Adolescent Health” veröffentlichten Studie.

Kaum Long-Covid-Fälle – aber ältere Kinder leiden häufiger an Spätfolgen als jüngere

Insgesamt litten nur 4,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen nach vier Wochen noch an Covid-19-Spätfolgen, auch Long Covid genannt. Im Schnitt wiesen sie zwei Symptome auf, darunter vor allem Erschöpfung (84 Prozent), Kopfschmerzen oder Geruchsverlust (in beiden Fällen 77,9 Prozent). Nur 1,8 Prozent der Betroffenen hatten nach acht Wochen noch mit Corona-Symptomen zu kämpfen. Die Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe der Zwölfjährigen bis 17-Jährigen waren dabei etwas häufiger von Covid-19-Spätfolgen betroffen als die jüngeren Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.

„Es ist beruhigend, dass die Zahl der Kinder mit langanhaltenden Covid-19-Symptomen gering ist. Dennoch leiden einige wenige Kinder an Covid-19-Langzeitfolgen, und unsere Studie bestätigt die Erfahrungen dieser Kinder und ihrer Familien”, sagt Studienhauptautorin Emma Duncan vom King’s College in London. Die Kinder und Jugendlichen litten im Schnitt sechs Tage an Covid-19 und hatten durchschnittlich drei Symptome in der ersten Krankheitswoche. Dieser Befund bestätige, dass Kinder größtenteils einen eher milden Krankheitsverlauf hatten, heißt es in der Studie.

Forschende: Kinder und Jugendliche mit Erkältung oder Grippe leiden teils länger an mehreren Symptomen

Alle 1734 Kinder und Jugendliche hatten einen symptomatischen Krankheitsverlauf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für die Studie Daten der Smartphone-App „ZOE COVID Study” analysiert. Die App hat inzwischen Daten von mehr als 250.000 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren gesammelt.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen die analysierten Befunde der App mit Daten von negativ getesteten Kindern und Jugendlichen, die im Untersuchungszeitraum von September 2020 bis Februar 2021 an einer Erkältung oder Grippe erkrankt waren. Dabei stellten sie fest, dass die Gruppe mit Covid-19 doppelt so lang krank war, wie die Kinder und Jugendlichen mit einer Erkältung oder Grippe: Im Schnitt hatten letztere drei Tage lang mit Symptomen zu kämpfen, während die Covid-19-Erkankten sechs Tage lang krank waren.

Allerdings wiesen die Kinder und Jugendlichen mit einer Erkältung oder Grippe nach vier Wochen durchschnittlich fünf Symptome auf und damit drei mehr als die Covid-19-Erkankten. Diese Daten zeigten, dass auch eine Erkältung und Grippe langanhaltende Symptome zur Folge haben können, wie Michael Absoud, einer der Studienautoren, betonte.