Livestream zum Corona-Impfstoff: Leopoldina und Stiko informieren zur Verteilung

Wer soll zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn es erst mal einen Impfstoff gibt? Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres könnte es nach Schätzung der Bundesregierung so weit sein. Angesichts der zunächst erwarteten vergleichsweise geringen Mengen dürfte er nicht für alle reichen, doch ein Rennen darum soll verhindert werden. Deshalb sollen Vorranggruppen definiert werden.

Wissenschaftliche Regierungsberater stellen an diesem Montagvormittag um 11 Uhr in Berlin entsprechende Vorschläge vor. Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert-Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission wollen ein gemeinsames Papier dazu vorlegen.

Verfolgen Sie hier den Livestream ab 11 Uhr in der Bundespressekonferenz:

Die Bundesregierung hatte bereits erkennen lassen, dass Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie Personal aus wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen im Blick stehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Sonntag in einem Video: „Ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.“