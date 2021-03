Livestream zur EMA-Verkündung: Wird der Astrazeneca-Impfstopp aufgehoben?

Anzeige

Berlin. Deutschland und eine Reihe weiterer Staaten haben Anfang dieser Woche einen vorläufigen Astrazeneca-Impfstopp verfügt, nachdem es in zeitlicher Nähe zur Immunisierung bei mehreren Menschen zu einem gefährlichen Blutgerinnsel in Hirnvenen gekommen war. In Deutschland wurden acht derartige Fälle überwiegend bei Frauen ermittelt – bei rund 1,6 Millionen Impfungen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird an diesem Donnerstag darüber entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffes auswirken. Die ersten Prüfergebnisse zur Sicherheit des Astrazeneca-Impfstoffs werden in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, die für den Nachmittag geplant ist.

Verfolgen Sie die EMA-Pressekonferenz zu Astrazeneca im Livestream:

Wie es nach der Bewertung durch die EMA weitergeht, wollen Bund und Länder am Freitag bei einem „Impfgipfel“ beraten. Im Fall der Aufhebung des Impfstopps für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers fordern Hausärzte, das Mittel rasch in ihren Praxen zu verabreichen. Derzeit werden in Deutschland zusätzlich die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Außerdem erteilte die EMA vergangene Woche die Zulassung für das Vakzin von Johnson & Johnson.

Nach ihrem „Impfgipfel“ am Freitag kommen die Spitzen von Bund und Ländern am Montag wieder zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.