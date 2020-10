Livestream: Paul-Ehrlich-Institut informiert über Impfstoff-Studie gegen Corona

Anzeige

Langen. Das Paul-Ehrlich-Institut informiert über die klinische Prüfung eines möglichen Impfstoffs gegen Sars-CoV-2 in Deutschland. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel mit Sitz in Langen hat zu einem Online-Pressebriefing eingeladen.

Weltweit arbeiten Wissenschaftler derzeit an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation zählt inzwischen 41 vielversprechende Kandidaten. In Deutschland haben die Pharmaunternehmen Biontech und CureVac klinische Studien mit Kandidanten gestartet, auch IDT Biologika bereitet Tests an Menschen vor.

Im Livestream: Paul-Ehrlich-Institut zu Corona-Impfstoffstudie

Die Pressekonferenz des Paul-Ehrlich-Instituts ist für 11 Uhr angesetzt, kann sich aber unter Umständen um wenige Minuten verzögern.