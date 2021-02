Livestream: Gesundheitsminister Spahn, RKI-Chef Wieler und Virologin Ciesek über Corona-Lage in Deutschland

Anzeige

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9860 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht.

Doch trotz sinkender Fallzahlen ist die Sorge, dass sich die verschiedenen Corona-Varianten in Deutschland ausbreiten, groß. Nach der Ausbreitung des mutierten Coronavirus in Tschechien und Teilen Österreichs hat die Bundesregierung daher neue Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen beschlossen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden Tschechien und Tirol am Donnerstag als sogenannte Virusmutationsgebiete eingestuft. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe entschieden, ab Sonntag neben den seit der Flüchtlingskrise bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen, teilte ein Sprecher mit.

Livestream: Jens Spahn, Lothar Wieler und Sandra Ciesek zur Corona-Lage

Um 10 Uhr will sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zusammen mit RKI-Präsident Lothar Wieler und der Virologin Sandra Ciesek zur aktuellen Lage äußern. Verfolgen Sie hier ab 9.45 Uhr den Livestream. Die Veranstaltung soll um 10.15 Uhr beginnen.

Sollte der Stream nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

Lockdown wurde verlängert

Bund und Länder sehen in deutlich gesunkenen Ansteckungsraten viel erreicht im Kampf gegen das Coronavirus – aber noch lange keinen Anlass für Entwarnung. Am Mittwoch wurde daher der Lockdown bis zum 7. März verlängert.