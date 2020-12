Livestream: Biontech äußert sich nach EU-Impfstoff-Zulassung

Anzeige

Impfstoffe gelten als größte Chance, die Corona-Pandemie einzudämmen. Mit dem Vakzin der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech wurden bereits erste Patienten geimpft, unter anderem in Großbritannien, den USA und Kanada.

Am Montag hatte auch die EU die Zulassung des Präparats genehmigt, nun können auch Menschen aus EU-Mitgliedsstaaten gegen das Coronavirus geimpft werden.

Nach den jüngsten Entwicklungen hat das Pharmaunternehmen Biontech eine Pressekonferenz angekündigt. Verfolgen Sie sie hier ab 9 Uhr im Livestream. Der Beginn der Übertragung kann sich gegebenenfalls etwas verzögern.

Deutschland und die anderen EU-Staaten rüsten sich währenddessen für den Start der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Nach der bedingten Zulassung ihres Impfstoffs in der EU kündigten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer am Montagabend an, die Auslieferung werde sofort beginnen. In Deutschland soll es am Sonntag mit den Impfungen losgehen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Biontech-Chef Ugur Sahin zeigten sich zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die in Großbritannien entdeckte neue Mutation des Virus wirkt.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte Sahin der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert.“ Spahn sagte im ZDF, alle Erkenntnisse deuteten im Moment darauf hin, dass die Wirksamkeit bei der neuen Variante nicht beeinträchtigt sei: „Und das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht.“

Die EU-Kommission hatte dem Biontech-Pfizer-Präparat am Montag die bedingte Marktzulassung erteilt. Wenige Stunden zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) in Amsterdam die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes empfohlen. Dem Start von Massenimpfungen in der EU steht somit nichts mehr im Wege. Zugleich sorgt aber die neue Virusvariante, die sich vor allem in London und Südostengland rasant ausbreitet und die von den britischen Behörden als besonders aggressiv eingestuft wird, für Unruhe.