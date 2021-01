Lieferengpass bei Biontech/Pfizer: Was bedeutet das für die Impffrequenz in den Impfzentren?

Anzeige

Anzeige

Hannober. Für die Corona-Impfungen in Deutschland liegen nun genauere Angaben zu vorübergehend geringeren Impfstoff-Lieferungen der Hersteller Biontech und Pfizer vor. Für diese Woche ist noch eine größere Menge vorgesehen, in der kommenden Woche dann aber weniger. Das geht aus einem Lieferplan von Biontech hervor, der am Montag der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vorgestellt wurde. Hintergrund sind Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs, die höhere Produktionskapazitäten schaffen sollen. Bund und Länder hatten eine kurzfristige Information darüber kritisiert.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Wie viel weniger Dosen können geliefert werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In dieser Woche sollen die Länder demnach 842.400 Dosen bekommen - bezogen auf die nun zugelassene Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus einer Ampulle. Bisher genannt worden waren 667.875 Dosen bezogen auf fünf mögliche Dosen, das entspricht bei sechs möglichen insgesamt 801.450.

In der Woche vom 25. Januar soll dann aber weniger Impfstoff kommen als bisher vorgesehen, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Übersicht hervorgeht: nämlich 485.550 Dosen bezogen auf sechs entnehmbare je Ampulle. Angekündigt waren 667.875 Dosen bezogen auf fünf mögliche, das entspräche 801.450 Dosen bei sechs möglichen je Ampulle.

Für Baden-Württemberg macht Ministeriumssprecher Markus Jox die Lieferengpässe in Zahlen deutlich: So stehen in den ersten beiden Wochen in jedem Impfzentrum nur 585 Impfdosen pro Woche für eine Erstimpfung zur Verfügung. „Es wird also lediglich um die 150 Termine pro Woche geben“, so Jox.

Die Zahlen variieren von Bundesland zu Bundesland erheblich. So sind in Hessen in den nächsten drei Wochen rund 60.000 Termine in den sechs regionalen Impfzentren bis 8. Februar trotz angekündigter Kürzungen bei Lieferungen des Biontech-Impfstoffs sicher.

Ab wann ist der normale Lieferumfang wieder möglich?

Für die Woche vom 22. Februar stellt Biontech dem Plan zufolge dann aber insgesamt mehr Impfstoff in Aussicht als bisher geplant. An die Länder geliefert werden sollen 906.750 Dosen bezogen auf sechs mögliche je Ampulle. Das entspräche 755.625 bei fünf möglichen Dosen.

Wie viele Impfungen finden täglich statt?

Seit dem Beginn der Impfkampagne Ende Dezember ist das Vakzin der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna mindestens 1.220.170 Menschen verabreicht worden (Stand: 19.1., 11:00 Uhr). Die Zahl geht aus einer Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hervor.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede in den Bundesländern. Die meisten Impfungen pro 100 Einwohner wurden vom RKI bisher für Mecklenburg-Vorpommern (2,34) erfasst, die wenigsten für Baden-Württemberg (1,04). In absoluten Zahlen kommt Nordrhein-Westfalen auf den höchsten Wert von mehr als 223.000 Geimpften. Der Bundesschnitt liegt bei 1,37 Impfungen pro 100 Einwohner. Die Werte, die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegen, können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden.

Von den 1,2 Million geimpften Menschen hätten zudem rund 6581 Menschen die nötige zweite Dosis erhalten. Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervor, die auf den Meldungen der Länder basieren.

Anzeige





Wie schätzen Experten die neue Situation in Impfzentren ein?

Brandenburg, Sachsen und auch erste Kommunen in Bayern wollen oder müssen die Corona-Impfungen in den Impfzentren und Krankenhäusern wegen des Lieferverzugs beim Impfstoff von Biontech und Pfizer vorübergehend herunterfahren. „Wir wissen heute nicht, wie viele Impfstoffdosen Brandenburg in den nächsten Wochen tatsächlich erhalten wird“, sagte etwa Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Sonntag. Die Impfgeschwindigkeit in Krankenhäusern und Impfzentren müsse vorrübergehen gedrosselt werden. „Das stellt uns vor massive Probleme“, sagte Nonnemacher.

Die Situation war bereits vor den Lieferengpässen ungewiss, wie Mediziner Marc Hanefeld, der einige Tage die Woche in norddeutschen Impfzentren arbeitet, berichet: „Wir wissen teilweise von einem Tag auf den anderen nicht, ob wir nun Impfstofflieferungen bekommen oder nicht. Aber ich denke, dass die Abläufe langsam immer einfacher und besser werden. Wir haben bislang auch alle vorhandenen Impfstoffdosen in unserem Zentrum verimpfen können.“ Das sei auch der große Vorteil von Impfzentren, in denen die Abläufe für den schwer lagerbaren Biontech-Impfstoff „extrem gut geplant werden“, so Hanefeld im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Sind Massenimpfungen in Hausarztpraxen überhaupt zu leisten?

Nach der ersten Phase sollen Impfungen nach Willen von Gesundheitsminister Jens Spahn auch in den Hausarztpraxen stattfinden, vorrangig mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt. Für Mediziner Marc Hanefeld sind Massenimpfungen durchaus möglich.

„Hausärzte verimpfen jedes Jahr 15 bis 20 Millionen Grippeimpfungen in rund drei Monaten. Das ist also schon zu machen, wenn man sich ranhält. Weil die Corona-Impfung aber neu ist, ist der Aufklärungsbedarf bei meinen Patienten wesentlich größer als bei der Grippeimpfung. Dafür braucht es also Zeit. Ich bin aber sicher, dass mit der Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca der Impfprozess beschleunigt werden kann.“

Impfen bleibt Mammutaufgabe

Clemens Wendtner, Infektiologe an der München-Klinik Schwabing prognostizierte bereits Mitte Dezember 2020: „Das Impfen eines Großteils der Bevölkerung ist eine Mammutaufgabe: Selbst wenn jeden Tag in der Woche, montags bis sonntags, 100.000 Personen eine Impfung erhalten, wären Ende 2021 nur rund 35 Millionen von 83 Millionen Menschen geschützt.“

Mit Stand von Dienstag wurden innerhalb eines Tages rund 49.000 Menschen geimpft. Mit den jetzt angekündigten Lieferengpässen bleibt die Impf-Situation in Deutschland also angespannt und verläuft weiter schleppend.