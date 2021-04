Libyen erhält erste Lieferung von Corona-Impfstoffen

Anzeige

Libyen hat seine erste Corona-Impfstoff-Lieferung erhalten. 101.250 Dosen des Vakzins Sputnik V aus russischer Produktion seien in der Hauptstadt Tripolis eingetroffen und am Sonntag in Lagerhäuser des Gesundheitsministeriums gebracht worden, teilte das Ministerium mit. Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba kündigte via Twitter die Ankunft weiterer Lieferungen an, nannte aber keinen Zeitrahmen.

In Libyen ist seit jüngsten Wochen ein Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu beobachten. Bisher hat das nordafrikanische Land mit rund sieben Millionen Einwohnern seit Pandemiebeginn mehr als 161.000 Fälle und rund 2680 Tote in Verbindung mit dem Virus bestätigt. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften aber weit höher liegen, da zum Teil Tests wie in anderen Weltregionen nur begrenzt erfolgen.