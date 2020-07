Laut einer Studie ist jeder fünfte Bewohner Delhis mit Corona infiziert

Anzeige

Anzeige

Mehr als ein Fünftel der Menschen in Delhi haben sich laut einer Studie bislang mit dem Coronavirus angesteckt. Die am Dienstag veröffentlichte Untersuchung deutet darauf hin, dass die meisten Infektionen in der indischen Hauptstadtregion nicht in den offiziellen Statistiken auftauchen.

Das indische nationale Seuchenkontrollzentrum testete in Delhi 21.387 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Personen. Zu der Region gehört auch die Hauptstadt Neu Delhi. Das Zentrum stellte bei 23,48 Prozent der Teilnehmer Sars-CoV-2-Antikörper fest. Nach einer Fehlerbereinigung schätzten die Forscher, dass 22,86 Prozent mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren, wie Institutsleiter Sujeet Kumar Singh erklärte.

Delhi hat 29 Millionen Einwohner und offiziell 123.747 Corona-Fälle vermeldet. Laut der Studie dürften sich dort jedoch mehr als 6,6 Millionen Menschen angesteckt haben.