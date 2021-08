Lange Schlangen bei spontaner Impfaktion in Hannover

Anzeige

Viele Menschen in Deutschland wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen, hatten bisher aber noch nicht die Gelegenheit – Terminknappheit oder Personalengpässe sind häufig die Gründe.

Wer spontan und gerade in der City unterwegs war, konnte sich am Samstag in der Hannoveraner Innenstadt einen Piks abholen – und das Angebot wurde auch ohne Anreize wie eine Bratwurst gut angenommen. Darüber hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet.

Impfzentrum und ASB machten die Impfaktion möglich

Das gemeinsame Impfzentrum der Region und Landeshauptstadt Hannover machte die Aktion auf dem Bahnhofsvorplatz möglich. Mehrere Hundert Menschen wurden demnach in dem mobilen Impfbus in der Hannoveraner Innenstadt mit dem Mittel von Johnson & Johnson geimpft. 400 Dosen standen der HAZ zufolge insgesamt zur Verfügung.

Neben Ärztinnen und Ärzten sei auch der ASB vor Ort gewesen, um Aufklärungsbögen zu verteilen und den Menschen für Fragen zur Seite zu stehen. So konnte außerdem sichergestellt werden, dass die frisch Geimpften im Falle einer Impfreaktion versorgt werden.

Der Impfstoff ist bereits nach einer Dosis hochwirksam

Im Großraumrettungswagen der Feuerwehr impfen lassen konnten sich demnach alle Menschen über 18 – auch ohne Papiere und mit dem Risiko, dass sie falsche Angaben machen, berichtet die HAZ. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wurde dafür nicht zufällig gewählt: Das Mittel muss nur einmal verabreicht werden und ist binnen 14 Tagen wirksam.

Auch in den kommenden Tagen ist der Impfbus noch in den Stadtteilen Hannovers unterwegs, um Impfwilligen ohne Termin eine niedrigschwellige Möglichkeit zu bieten, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen.

Mobile Impfteams laufen auch in anderen Städten

Die Länder setzen wegen sinkender Nachfrage in den Impfzentren inzwischen sogar flächendeckend auf mobiles Impfen, um mehr Menschen zu erreichen. Daher gibt es auch in anderen Städten Deutschlands bereits entsprechende Impfangebote. So impft Bremen ausländische Seeleute direkt an ihren Schiffen. In Thüringen kann man sich in Sonneberg mit der Spritze eine Bratwurst abholen. In Berlin gibt es Drive-in- oder Walk-in-Impfungen an einer Ikea-Filiale.