„Kurzer, aber harter Lockdown“: Amtsärzte fordern weniger Ausnahmen und mehr Einheitlichkeit

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Amtsärzte in Deutschland plädieren in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie für „einen kurzen, aber harten Lockdown“. „Es bringt nichts, bei einer dritten Welle in steigende Infektionszahlen hinein zu öffnen, wie es derzeit im Saarland geschieht“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Die Pandemie und wir. Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Mehr Einheitlichkeit bei den Maßnahmen

Anzeige

Erst wenn die Inzidenz wieder niedrig sei, könnten die Gesundheitsämter Infektionsketten nachverfolgen. Dann seien schrittweise Testkonzepte und digitale Kontaktnachverfolgung möglich.

Den Vorschlag eines „Brücken-Lockdowns“ des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) bezeichnete Teichert als „bislang sehr unpräzise“. „Mir ist nicht klar, was er genau meint“, sagte sie den Funke-Zeitungen. Insgesamt seien weniger Ausnahmen und mehr Einheitlichkeit bei den Maßnahmen in Deutschland nötig. „Viele nehmen die Corona-Regeln nicht mehr ernst, weil sie nicht mehr überblicken, was wo gilt“, kritisierte sie. „Das ist ein Problem im Kampf gegen die Pandemie.“