Krebsmedikamente: Hersteller Aspen will Preise deutlich senken

John Travolta: Er hat schon zwei Frauen an den Brustkrebs verloren

20 Jahre lang waren John Travolta und Kelly Preston verheiratet, mussten zusammen den Tod ihres Sohnes verkraften. Nun starb sie an einer Krebserkrankung. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass er eine Frau an den Brustkrebs verliert: Seine Freundin Diana Hyland starb 1977 in seinen Armen.