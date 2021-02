Krankenkasse: Krankschreibungen wegen psychischer Probleme erreicht neuen Höchststand

Kommt nach der Pandemie- die Inflationswelle auf uns zugerollt?

Während die Kurve der Infektionszahlen nicht so richtig abflachen will, baut sich am Horizont bereits eine Preiserhöhungswelle auf. Die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflationsrate Ende des Jahres bei über 3 Prozent liegen könnte. Die Gründe dafür sollten die Krise eigentlich abfedern, doch die Gesetze des Marktes wirken weiter.