Krankenkasse: Frauen doppelt so häufig von Kopfschmerzen betroffen

Hannover. Frauen sind nach Analysen der Barmer Krankenkasse in Niedersachsen doppelt so häufig von Kopfschmerzen betroffen wie Männer. Das teilte die Kasse am Freitag anlässlich des weltweiten “Kopfschmerztags” (5. September) mit. Demnach waren in Niedersachsen im Jahr 2018 mehr als 14 Prozent der Frauen wegen Kopfschmerzen mindestens einmal in ärztlicher Behandlung, das sind rund 580.000 Frauen. Bei den Männern waren es rund 293.000, was einem Anteil von rund 7 Prozent entspricht.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Bremen: 14 Prozent der Frauen, mehr als 47.000 Patientinnen, ließen sich ärztlich behandeln. Bei den Bremer Männern gingen wie in Niedersachsen 7 Prozent zum Arzt - mehr als 23.000 Patienten.

Frauen haben bis zu fünfmal häufiger Kopfschmerzen

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine deutschlandweiten Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Demnach sind Frauen fünfmal häufiger als Männer betroffen. 20 Prozent der befragten Frauen leiden ein- oder mehrmals in der Woche unter Kopfschmerzen, aber nur 4 Prozent der Männer.

Nach Angaben der Barmer Krankenkasse gibt es mehr als 240 Arten von Kopfschmerzen. Für die Wahl des richtigen Schmerzmittels sei es wichtig, den Kopfschmerz ärztlich diagnostizieren zu lassen. Der Kopfschmerztag wurde in Deutschland 1999 von mehreren Verbänden aus der Schmerzmedizin ins Leben gerufen.