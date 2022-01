Kostenlose PCR-Tests aus dem Drogeriemarkt: Anbieter aus Wien will jetzt nach Deutschland

Anzeige

Anzeige

Angesichts wachsender Engpässe bei PCR-Corona-Tests in Deutschland planen die Macher des Wiener Massentestprogramms „Alles gurgelt“ die Expansion in die Bundesrepublik. Dies berichtet der „Spiegel“.

Bei „Alles gurgelt“ vom Unternehmen Lead Horizon können sich Einwohnerinnen und Einwohner in Wien kostenlose PCR-Tests in Drogeriemärkten abholen, zuhause gurgeln und sich mit ihrem Ausweis identifizieren. In einem der rund 700 Supermärkte, Drogerien und Tankstellen können die Menschen in Wien dann ihren Test abgeben, damit er ins Labor weitergeleitet wird.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Wir könnten weitere substanzielle Kapazitäten innerhalb weniger Wochen aufbauen“, kündigte das Unternehmen gegenüber dem „Spiegel“ an. In Österreichs Hauptstadt testen sich im Tagesdurchschnitt mehr als 300.000 Bürgerinnen und Bürger selbst per Gurgel-PCR-Test auf Corona. Dies sind mehr Menschen, als derzeit in ganz Deutschland per PCR-Test getestet werden.

Während in Deutschland PCR-Testkapazitäten zunehmend knapp werden und priorisiert werden müssen, sind die Labore des Wiener Anbieterkonsortiums noch nicht einmal zur Hälfte ausgelastet. Man könne bis zu 500.000 weitere PCR-Proben pro Tag analysieren, heißt es. Das Ergebnis gebe es innerhalb von 24 Stunden und alle positiven Tests werden auf Virusvarianten überprüft, so der Wiener Gesundheitsstadtrat.

Wien zahlt dem Anbieter sechs Euro pro Test und damit ein Bruchteil von dem, was die Labore und Testanbieter in Deutschland erhalten. Ob und wenn ja wann der Testanbieter nach Deutschland kommt, ist unklar. Denn bisher fehlt ihm noch ein Laborpartner in der Bundesrepublik, heißt es in dem Bericht, und auch eine Großstadt für den ersten Anlauf muss sich bereit erklären. Frühestens im März könnte die erste Großstadt in Deutschland starten – wenn die Corona-Welle dann nicht schon vorbei ist.