Kontra: Ungeimpfte nicht benachteiligen

Hannover. Erste Airlines kündigen an, nur Geimpfte mitreisen zu lassen. Der Zugang zu Großveranstaltungen könnte an Impfnachweise geknüpft werden. Ein Corona-Impfstoff ist noch nicht einmal zugelassen, und schon wird darüber nachgedacht, die Teilhabe am öffentlichen Leben für Nichtgeimpfte einzuschränken. Das muss verhindert werden.

Wenn die Reisefreiheit beschnitten wird und Nichtgeimpfte ausgeschlossen werden, käme das einer Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung nahe. Es würden auch Menschen zu einer Impfung genötigt, die selbst nicht von ihr profitieren.

Was oft vergessen wird: Die Gefahren einer Coronavirus-Infektion sind für jüngere Menschen verschwindend gering. Eine Impfung würde ihnen kaum oder gar nicht nützen. Dagegen sind die Gefahren einer Impfung abzuwägen, über deren Langzeitrisiken und Sicherheit noch viel zu wenig bekannt ist.

Ethisch höchst fragwürdig, Menschen zu drängen

Wer in diesem Zusammenhang mit dem Schutz älterer Bevölkerungs­gruppen argumentiert, der geht zu weit – er darf nicht auf Kosten der Gesundheit anderer gehen. Es wäre daher unfair, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, zu benachteiligen. Und es wäre ethisch höchst fragwürdig, sie zu einer Impfung zu drängen.

Möglich ist ohnehin, dass Geimpfte das Virus weiterhin übertragen. Eine Impfung von Nichtrisikogruppen wäre dann erst recht sinnlos. Sie könnte sogar gefährlich sein, wenn sich Geimpfte in falscher Sicherheit wiegen und beim Kontakt mit älteren Menschen nicht mehr vorsichtig sind.

87 Prozent der Corona-Toten waren 70 Jahre alt oder älter. Durch eine Impfung dieser Risikogruppe ließen sich also die allermeisten Todesfälle verhindern. Masken, Schutzkleidung und Schnelltests können weiterhin eingesetzt werden, um besonders gefährdete Gruppen wie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu schützen. Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens oder der Freiheit des Einzelnen sind dann nicht mehr zu rechtfertigen. Sie dürfen auch nicht für Ungeimpfte gelten.

Eine Benachteiligung Nichtgeimpfter würde das Vertrauen in die Corona-Politik weiter verspielen. Es wäre Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die ihre Grundrechte durch die Anti-Corona-Maßnahmen ohnehin schon allzu stark berührt sehen.

