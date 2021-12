Nach Karnevalsstart und ausverkauftem Derby: In Köln steigt die Corona-Inzidenz klettert weit über 400

Anzeige

Anzeige

Köln. Es ist ein auffälliger Unterschied: Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen stabil und weiter deutlich unter dem Bundeswert geblieben. Das Robert Koch-Institut meldete 282,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche – nach 289,1 am Mittwoch.

In der größten NRW-Stadt Köln, in der die Inzidenz am Mittwoch sprunghaft auf 397,7 angestiegen war, kletterte der Wert hingegen am Donnerstag erneut erheblich: Mit 433,0 registrierte das RKI für die Millionenstadt den landesweit höchsten Wert.

Köln hat landesweit höchste Inzidenz

Anzeige

Die Rekordzahlen setzten laut einem Bericht der Welt auch die Stadtverwaltung unter Druck. Denn Bürgermeisterin Henriette Reker hatte den Kölnern sowohl die Karnevalsfeiern am 11. November als auch ein Lokalderby des 1. FC Köln mit Zehntausenden Zuschauern erlaubt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wie die Stadt am Mittwoch erklärte, lassen sich bisher 567 positive Fälle auf den 11. November zurückführen. Der Großteil der Betroffenen habe demnach in Innenräumen gefeiert, nicht beim Straßenkarneval. Bisher gebe es allerdings noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach, bei dem am vergangenen Samstag 50.000 Zuschauer im Kölner Stadion waren.

Kritik wegen Bundesliga-Spiel mit Zehntausenden

Anzeige

Beide Events hatten angesichts der Corona-Situation für viel Kritik gesorgt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt schrieb etwa bei Twitter: „Volle Fußballstadien. Ich frage mich, was die, die auf Intensiv arbeiten, von diesem Land denken, wenn sie das übermüdet und am Ende der Kraft sehen. Wirklich null Verständnis dafür. Und ja: Mit dem neuen Gesetz kann man Veranstaltungen absagen!“

Anzeige

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte das rheinische Derby scharf. Laut der „Welt“ erklärte Kölns Bürgermeisterin Reker hingegen: „Jedes noch so gute Sicherheitskonzept wird uns keine absolute Sicherheit bringen.“ Demnach habe sie aber dennoch erst einmal die Veranstaltungen zu Silvester abgesagt.

Neben dem allgemein verschärften Infektionsgeschehen haben nach Angaben der Stadt Köln zudem mehrere eng begrenzte Ausbrüche „mit Innenraumbezug“ zu dem aktuellen Anstieg der Zahlen geführt. Auffällige Cluster seien mehrere private Feiern in Innenräumen, Clubveranstaltungen sowie ein Basketballspiel, teilte ein Sprecher mit. Zudem seien in einem Seniorenheim mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

2888 Covid-Patienten in Krankenhäusern in NRW

Über der 400er-Schwelle lag in NRW zudem noch der Kreis Minden-Lübbecke mit 401,3. Die Landeshauptstadt Düsseldorf kam auf 300,9. Der niedrigste Wert in NRW wurde weiterhin für Münster (134,0) ausgewiesen.

Mit Stand vom Mittwoch stieg nach Angaben der Landesregierung die Zahl der Covid-19-Patienten in den NRW-Krankenhäusern auf 2888 Personen. Von ihnen wurden 712 auf der Intensivstation behandelt, 371 Patienten wurden beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten sank landesweit von 329 am Dienstag auf noch 296 am Mittwoch. Für Donnerstag lagen zunächst noch keine aktuellen Daten vor.