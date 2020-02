Kita- und Schulschließungen wegen Coronavirus: Was Eltern jetzt wissen müssen

Anzeige

Anzeige

Heinsberg. Noch bis einschließlich Montag, 2. März, bleiben die städtischen Einrichtungen wie Kitas und Schulen im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (NRW) geschlossen. Damit reagierte der vom Landkreis eingerichtete lokale Krisenstab auf die fünf in NRW nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen.

Unter den Infizierten ist auch ein 47 Jahre alter Mann und seine ein Jahr jüngere Frau aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Letztere war noch wenige Tage zuvor ihrer Arbeit in einer Kita nachgegangen. Kontaktpersonen der Infizierten sind somit auch die etwa 65 Kinder der Einrichtung, die aktuell auf das Virus getestet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige





Bei vielen Eltern steigt die Sorge, dass sich ihre Kinder mit dem Coronavirus infizieren könnten. Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen, worauf Eltern im Umgang mit dem Coronavirus achten sollten:

Wann sollten Eltern das Gesundheitsamt oder einen Arzt kontaktieren?

“Personen, die – unabhängig von einer Reise – einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden” – das empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Anzeige

Liege der Verdacht vor, dass sich das Kind mit dem Coronavirus angesteckt habe, sollte zunächst der Arzt angerufen werden, rät zudem das Bundesgesundheitsministerium. Dieser bespreche dann das weitere Vorgehen mit den Eltern.

Alle, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollten Menschenmassen vorerst weitgehend meiden und – wenn möglich – zuhause bleiben. Bei Symptomen sollte ein Arzt kontaktiert werden. Dabei sollte unbedingt auf die Reise hingewiesen werden.

Welche Symptome werden durch das Coronavirus ausgelöst?

Die Symptome des Coronavirus ähneln stark denen einer Grippe. Am häufigsten treten auf:

Husten,

Schnupfen,

Halskratzen,

Fieber

Aber: “Wir empfehlen der Bevölkerung, nicht hinter jedem Husten eine Corona-Infektion zu vermuten”, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. “Dass sie aber ihren Hausarzt anrufen und die Behandlung abklären, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach Reisen in Gebiete, in denen Infektionen vorgekommen sind, Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln.”

Wie kann man sich vor dem Coronavirus schützen?

Anzeige

Um die Kinder und sich selbst vor dem Coronavirus zu schützen, ist eine gute Hygiene wichtig. Die Hände sollten regelmäßig mindestens 20 Sekunden mit Seife gewaschen werden.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, sich die Hände vor jeder Mahlzeit sowie immer nach dem nach Hause kommen, dem Toilettengang, dem Naseputzen und dem Kontakt mit Tieren und Abfällen zu reinigen.

Video Coronavirus: Wie kann ich mich schützen? 1:32 min Die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. © RND

Dürfen Eltern der Arbeit fernbleiben, weil Schule und Kindergärten geschlossen sind?

Wenn Kindergärten oder Schulen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben, können Arbeitnehmer notfalls für die Kinderbetreuung daheim bleiben. Ob sie in dieser Zeit aber auch weiter ihr Gehalt bekommen, hängt davon ab, ob wirklich keine andere Betreuung möglich war, erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Köln.

ZUM THEMA Coronavirus-Ausbruch: Diese Regelungen sollten Beschäftigte kennen

Paragraf 616 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besagt, dass, wer ohne eigenes Verschulden und aus einem persönlichen Grund verhindert ist und nicht zur Arbeit kommen kann, trotzdem weiter Gehalt bekommt.

Die erste Maßnahme sollte in einem solchen Fall aber immer sein, mit dem Arbeitgeber gemeinsam eine Lösung zu finden und etwa Überstunden abzubauen, im Homeoffice zu arbeiten oder Urlaub zu nehmen.

Müssen Eltern zuhause bleiben, wenn in der Kita oder Schule ihres Kindes ein Coronavirus-Verdacht besteht?

“Über mögliche Quarantäne-Maßnahmen entscheiden die jeweils zuständigen Gesundheitsämter im Einzelfall", sagt das Bundesgesundheitsministerium. Alle Personen, die in Kontakt mit einem Infizierten standen, würden befragt werden, “um das individuelle Risiko zu erheben und Maßnahmen festzulegen”.

Laura Beigel mit dpa