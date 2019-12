Kinderlähmung in Südostasien: Erster Polio-Fall in Malaysia seit 27 Jahren

Anzeige

Kuala Lumpur. In Malaysia ist der erste Fall der hoch ansteckenden Kinderlähmung seit 27 Jahren bestätigt worden. Ein drei Monate alter Junge aus der Stadt Tuaran im Staat Sabah soll am Freitag positiv auf einen Virustyp getestet worden sein, nachdem er mit Fieber und Muskelschwäche in ein Krankenhaus eingeliefert worden war.

Der Junge werde künstlich beatmet, sein Zustand sei stabil, teilte Gesundheitsminister Dzulkefly Ahmad am Montag mit. Im Heimatort des Jungen seien daraufhin Impfungen vorangetrieben worden, nachdem herausgefunden worden sei, dass 25 von 204 Kindern nicht gegen Kinderlähmung geimpft gewesen seien. Die Impfungen würden „auf andere gefährliche Gegenden ausgeweitet, um eine Übertragung zu verhindern“, sagte Dzulkefly.

Auch auf den Philippinen gab es einen Polio-Ausbruch

Auf den Philippinen hatte es bereits im September einen Ausbruch der Kinderlähmung gegeben. Tests hätten ergeben, dass der Virusstrang des Jungen genetische Verbindungen zum Poliovirus habe, der auf den Philippinen festgestellt worden sei, teilte Dzulkefly mit.

Ein möglicher Zusammenhang werde nun untersucht, um die Ursache für die Infektion festzustellen. Malaysia hatte das letzte Mal 1992 einen Fall von Kinderlähmung. Das Land wurde 2000 für frei von Kinderlähmung erklärt.

Einziger Schutz gegen Polio: Impfen lassen

Insbesondere ist deshalb vor einer Einreise in ein Polio-Risikogebiet der Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen. Robert-Koch-Institut

Das Übertragungsrisiko für Polio in Deutschland wird heute als sehr gering eingeschätzt. Seit 2002 gilt ganz Europa als frei von wild zirkulierenden Polio-Viren. Dass die Infektion aus anderen Ländern wieder eingeschleppt werden kann, lässt sich dennoch nicht ausschließen - sei es durch Reisen, Migration oder Flucht.

Aber je mehr Menschen in Deutschland nicht geimpft sind, desto bessere Chancen hat ein Virus, warnen Gesundheitsexperten. Für Kinderlähmung gibt es kein bekanntes Heilmittel. Die Krankheit kann nur durch Impfungen verhindert werden.

"Insbesondere ist deshalb vor einer Einreise in ein Polio-Risikogebiet der Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen", empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Risikogebiete seien neben den Polio-Endemieländern Pakistan und Afghanistan alle Regionen, aus denen in den letzten zwölf Monaten Poliofälle durch importierte Polioviren an die WHO berichtet wurden.

