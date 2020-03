Kinder und das Coronavirus - Kinderarzt rät: “Eltern sollten jetzt nicht panisch die Praxen stürmen”

Anzeige

Wie sollten sich Eltern verhalten, wenn sie befürchten, ihr Kind könnte am Coronavirus erkrankt sein?

Zurzeit haben sehr viele Kinder und Erwachsene Husten und Schnupfen mit und ohne Fieber. Die häufigste Ursache davon ist derzeit das Influenzavirus - am wahrscheinlichsten ist es also dann, dass man sich mit der Virusgrippe angesteckt hat. Dann soll man zu Haus bleiben, niemand Anderen anstecken, sich ausruhen, viel trinken und Hausmittel nutzen. Antibiotika wirken bei Grippe nicht. Nur bei schwerem Krankheitsverlauf muss man einen Arzt konsultieren.

Nur wenn in den letzten 14 Tagen ein direkter Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Erkrankten bestand oder man in einem Risikogebiet war, könnte die Erkältung Zeichen einer Coronavirus-Infektion sein. Dann muss man zu Haus bleiben, seinen Arzt oder das Gesundheitsamt konsultieren und deren Anweisungen genau befolgen.

Wann muss ich mit dem Kind zum Arzt?

Wenn Eltern jetzt aus Angst vor dem Coronavirus mit fiebernden und hustenden Kindern die Arztpraxen stürmen, vielleicht in der Hoffnung, dass ein Abstrich gemacht wird, dann wäre das ein Brandbeschleuniger für die Ausbreitung dieser Krankheit. Die Praxen sind die perfekte Infektionshöhle. In unseren Praxen haben wir keine Möglichkeit, die Verbreitung zu kontrollieren. Das einzige aktuell wirklich Sinnvolle ist, bei Husten und Schnupfen mit und ohne Fieber zu Hause zu bleiben. Das gilt für Kinder und Erwachsene.

“Kommen Sie bei einem Coronavirus-Verdacht nicht in die Praxis”

Zur Person: Dr. med. Burkhard Lawrenz ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologe und Vorsitzender des Landesverbands Westfalen-Lippe im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ). © Quelle: privat

Was können Eltern noch tun?

Nicht in die Praxis kommen, sondern in der Praxis, beim Gesundheitsamt oder bei der Hotline 116 117 anrufen und sich beraten lassen. Gerade jetzt am Anfang lässt sich die Ausbreitung so vielleicht noch etwas verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Kinder haben ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf der Coronavirus-Infektion. Unter neun Jahren ist meines Wissens weltweit kein Todesfall bekannt. Und auch bei älteren Kindern ist die Sterblichkeitsrate sehr gering. Eher gefährdet sind ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Raucher. Kinder verbreiten das Virus allerdings weiter. Das ist wie bei der Grippe: Kinder stecken sich gegenseitig an und stecken dann die kranken und schwachen Großeltern an. Die Kinder erholen sich, und die Großeltern erkranken schwer oder sterben.

Würden Sie sagen, dass Kinder das Virus schneller verbreiten können als Erwachsene? Weil sie etwa vergessen, sich die Hände zu waschen?

Ja, genau, aber auch, weil sie weniger Symptome zeigen und daher gar nicht als Infizierte auffallen. Viele Kinder haben darüber hinaus ja sowieso immer eine Rotznase, da kann man nie wissen. Man sieht ja nicht, welche Viren das gerade verursachen.

Wie sieht es in den Kinderarztpraxen aus? Kommen zu Ihnen schon viele Eltern, die Angst haben, ihr Kind könnte sich infiziert haben?

Nein, noch sind das Einzelfälle. Jahr für Jahr arbeiten wir ohnehin im Februar und oft auch noch im März in den Kinder- und Jugendarztpraxen am Anschlag. Vor allem haben wir viele Patienten mit Grippe (Influenza), aber auch mit anderen Viren. Das ist jedes Jahr der normale Wahnsinn. Wenn jetzt noch eine Coronavirus-Epidemie dazukommt, kann die Versorgung zusammenbrechen. Daher versucht man, die kommende Coronavirus-Epidemie hinauszuzögern, bis Ende März die normale Grippewelle abklingt. Wir werden sie nur noch verzögern, aber nicht mehr ganz aufhalten können.

“Ziehen Sie sich etwas aus dem öffentlichen Leben zurück”

Impfen Sie jetzt auch noch vermehrt gegen Grippe?

In NRW ist die Grippeimpfung für alle Menschen öffentlich empfohlen und wird von den Krankenkassen für alle bezahlt, obwohl die Impfkommission sie nur für Personen ab 60 Jahre, alle Menschen in jedem Alter mit chronischen Erkrankungen und für alle Schwangeren empfiehlt, außerdem für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten oder beruflich viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Effektivität der Grippeimpfung schwankt beim Einzelnen zwischen 50 und 90 Prozent. Daher muss man möglichst viele Menschen impfen, um auch die zu schützen, die nicht geimpft werden oder bei denen die Impfung keinen Schutz bringt. Deshalb sind die meisten meiner Patienten bereits geimpft. Den anderen biete ich auch jetzt noch eine Grippeimpfung an. Das hat aber nicht direkt etwas mit dem Coronavirus zu tun.

Nehmen wir an, eine Familie kehrt aus dem Norditalienurlaub oder aus einem anderen Risikogebiet zurück. Was raten sie denen?

Die meisten, die jetzt aus einem Norditalien-Urlaub zurück kommen, waren zum Skifahren in Südtirol - und das ist kein Risikogebiet! In Norditalien gibt es einige wenige Risikogebiete, das ist die Lombardei und die Stadt Vo in der Region Padua in Venetien. Neu hinzugekommen ist jetzt die Emilia Romagna. Sich nach einer solchen Reise prophylaktisch ein bisschen aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, ist sicherlich eine sozialverträgliche Maßnahme - immerhin sind die Quarantänemaßnahmen, die ein Coronavirus-Fall nach sich zieht, ja relativ aufwändig. Kommt jemand aber tatsächlich aus einem der Risikogebiete zurück und hat Symptome einer Atemwegsinfektion, muss er sofort isoliert und getestet werden - am besten zu Hause, im Rahmen eines ärztlichen Hausbesuchs, oder im Gesundheitsamt. Er und seine Kontaktpersonen bleiben dann isoliert, bis das Ergebnis des Rachenabstrichs vorliegt - bei leichten Beschwerden zu Hause, bei schwerer Erkrankung im Krankenhaus.

Bei Coronaverdacht: "Versuchen Sie, gelassen zu bleiben”

Und was empfehlen Sie allzu ängstlichen Eltern?

Versuchen Sie, gelassen zu bleiben. Das Risiko, durch das Coronavirus Schaden zu nehmen, ist gering. Das Leben ist nun einmal lebensgefährlich. Sie denken beim Autofahren ja auch nicht ständig darüber nach, dass Sie einen Unfall haben könnten.

Aus psychologischer Sicht: Wie soll ich meinen Kindern vom Coronavirus erzählen und sie für Schutzmaßnahmen sensibilisieren, ohne ihnen Angst zu machen?

Es kommt immer ein bisschen auf das Alter an. Wenn die Kinder ganz klein sind und sich unter Viren gar nichts vorstellen können, dann werde ich nicht über Viren reden. Wenn die Kinder aber älter sind, dann kann man ihnen schon sagen: ‘Da gibt es gerade ein Virus, das sorgt für viel Aufregung, weil das ganz neu ist. Mit den meisten Viren, die es gibt, mit denen kann dein Körper gut umgehen, die hast du schon kennengelernt und bist davon auch mal krank, aber dann auch schnell wieder gesund geworden. So wird es auch mit dem neuen Virus sein: Wenn wir es bekommen, passiert vielleicht nichts, vielleicht kriegen wir Husten und Schnupfen, vielleicht auch Fieber, vielleicht müssen wir sogar für ein paar Tage ins Krankenhaus, aber dann werden wir wieder gesund und bekommen dieses Virus nicht mehr’.