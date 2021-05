Keine Maskenpflicht im Einzelhandel? Virologen warnen: „Jede Art der Lockerung ist aktuell riskant“

Anzeige

Hannover. Wird in Niedersachsen die Maskenpflicht im Einzelhandel nach Pfingsten aufgehoben? Mit derartigen Plänen hatte der am Donnerstag bekannt gewordene Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln des Landes für Aufsehen gesorgt. Darin hieß es, dass in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 zukünftig alle Bürgerinnen und Bürger ohne Masken einkaufen gehen könnten. Nach kritischen Reaktionen auf diesen Vorstoß scheint Niedersachsen jetzt zurückzurudern: „Die Landesregierung wird diesen Punkt noch mal sehr ernsthaft überdenken“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Eine Entscheidung werde am Nachmittag erwartet.

Bislang sind Kundinnen und Kunden noch verpflichtet, in den Geschäften medizinische Masken – also OP-Masken oder Masken mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 – zu tragen. Eine Aufhebung dieser Maskenpflicht hält Prof. Friedemann Weber, Leiter des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, für „keine gute Idee“. „Maskentragen ist eine einfache, kostengünstige und barrierefreie Maßnahme, um das Virus einzudämmen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Solange wir noch keine Durchimpfung in der Bevölkerung haben, und uns auch immer wieder neue Virusvarianten heimsuchen, sollte man nicht daran rütteln.“

Robert Koch-Institut empfiehlt Masken auch für Geimpfte

Jede Art der Lockerung sei aktuell riskant, warnte auch Prof. Stephan Ludwig. „Mir persönlich gehen derzeit die Lockerungen zu weit im Lichte von immer noch in weiten Teilen hohen Inzidenzzahlen und noch niedrigen Impfquoten“, äußerte der Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Münster gegenüber dem RND. Im Außenbereich sei der Verzicht auf Masken „absolut vertretbar“, aber in Innenräumen sollten sie noch weiterhin getragen werden, bis mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft seien.

Gerade einmal 13,1 Prozent der Deutschen sind zurzeit vollständig geimpft – das heißt, sie haben zwei Impfdosen erhalten. Knapp 40 Prozent haben zumindest eine Erstimpfung. Diese bietet aber noch nicht so viel Schutz vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen, wie es zwei Impfdosen tun.

Zudem ist weiterhin die Studienlage nicht ganz eindeutig, wenn es um die Frage geht, ob vollständig Geimpfte das Virus weiterhin übertragen können. Dazu heißt es vom Robert Koch-Institut (RKI): „Aus Public-Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen.“ Dennoch könne es vorkommen, dass Geimpfte positiv auf Sars-CoV-2 getestet werden und infektiöse Viren ausscheiden. Deshalb rät das RKI, dass Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken auch nach den Impfungen weiterhin eingehalten werden sollten.

Studie: OP-Masken verringern Ansteckungsrisiko in vielen Alltagssituationen

Denn die Masken können die Übertragung des Virus effektiv verhindern, wie inzwischen mehrere Studien nachgewiesen haben. Eine von ihnen ist am Donnerstag im Fachmagazin Science erschienen. Darin zeigen Forschende des Max-Planck-Instituts für Chemie, der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Charité-Universitätsmedizin Berlin unter anderem auf, wie Masken das individuelle Ansteckungsrisiko für Covid-19 reduzieren können.

„Normalerweise enthält nur ein geringer Anteil der von Menschen ausgeatmeten Tröpfchen und Aerosolpartikel Viren“, erklärte Yafang Cheng, Leiterin einer Minerva-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Chemie. „Meist ist die Virenkonzentration in der Luft so gering, dass selbst einfache chirurgische Masken die Verbreitung von Covid-19 sehr wirksam eindämmen.“ In Bereichen mit hoher Viruskonzentration wie Krankenhäusern oder medizinischen Zentren, die Corona-Patienten behandeln, seien jedoch Masken mit einer höheren Wirksamkeit wie FFP2-Masken erforderlich.

Bundestag lockert Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche

Nur auf OP-Masken sollen bald auch Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren in bestimmten Alltagssituationen zurückgreifen dürfen, zum Beispiel beim Friseurbesuch oder im öffentlichen Personennahverkehr. Aktuell müssen sie dort noch medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen, also KN95/N95- oder FFP2-Masken, tragen. Der Bundestag hat nun am Donnerstag beschlossen, dass diese Regelung aufgehoben werden soll.

Eine Entscheidung, die die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin begrüßt. Denn die FFP2-Masken seien primär für Erwachsene konzipiert worden. „Bei kleineren Gesichtern können die Masken nicht dicht abschließen, ihre Funktion als Eigenschutz können sie somit nicht wie bei Erwachsenen entfalten“, erklärte Generalsekretär Burkhard Rodeck auf Anfrage des RND. „Insoweit macht die Entscheidung, im Kindesalter auf das Tragen von FFP2-Masken zu verzichten, Sinn.“