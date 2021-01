“Keine guten Ergebnisse”: Pharma-Unternehmen Merck stellt Arbeit an Corona-Impfstoff ein

Anzeige

New York. Das US-Pharma-Unternehmen Merck hat die Entwicklung von zwei Corona-Impfstoffen gestoppt. Frühe Testreihen hätten keine guten Ergebnisse gebracht, erklärte das Unternehmen in Kenilworth im US-Staat New Jersey am Montag. Deshalb werde sich Merck jetzt auf Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten konzentrieren.

In den Studien seien die Impfstpffe gut vertragen worden – jedoch sei die Immunantwort schlechter als nach einer natürlichen Infektion gewesen, teilt das Unternehmen auf seiner Webseite mit. Merck hatte erst im Herbst mit ersten Tests für einen Corona-Impfstoff begonnen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die inzwischen zugelassenen Impfstoffe von Biontech und Pfizer sowie Moderna schon in der Endphase. Merck arbeitet aber auch an einem Medikament gegen Covid-19 namens MK-7110, das von der US-Regierung im Rahmen des Programms Operation Warp Speed mit 356 Millionen Dollar (knapp 293 Millionen Euro) unterstützt wird. Sollte es zugelassen werden, könnte Merck bis Ende Juni bis zu 100.000 Dosen davon liefern.

Merck hat Erfahrungen mit Impfstoffen

„Die Rückschläge bei der Impfstoffentwicklung verdeutlichen, wie schwierig die Produktion einer neuen Vakzine ist – und dass die Erfolge bei den ersten zwei zugelassenen Impfstoffen von Moderna sowie Pfizer und Biontech keine Selbstläufer sind”, urteilt das Magazin „Spiegel”. Dabei zähle Merck zu den Großen der Impfstoff-Branche. Vier der sieben neuen Impfstoffe im vergangenen Vierteljahrhundert gegen bisher nicht verhinderbare menschliche Krankheitserreger habe das Unternehmen entwickelt.