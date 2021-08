Kein Zugang mehr für Ungeimpfte: Wie sinnvoll ist das 2G-Modell?

Anzeige

Hamburg. In Hamburg dürfen künftig Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, von Veranstaltungen und vom Restaurantbesuch ausgeschlossen werden – selbst dann, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen könnten. Der Senat hat es Unternehmern und Unternehmerinnen freigestellt, die sogenannte 2G-Regel anzuwenden, nach der nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Gleichzeitig sollen dann Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln oder zum Teil auch die Maskenpflicht entfallen. Wie sinnvoll ist das Modell, wenn es darum geht, Ansteckungen zu verhindern?

Matthias Schneider war Mitinitiator der Gruppe “No-Covid” in Deutschland, die sich seit Langem für einen anderen Umgang mit der Pandemie einsetzt. Der Professor leitet den Bereich medizinische und biologische Physik an der TU-Dortmund. Veranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen, wo dann keine Hygieneregeln mehr gelten sollen, sei “unlogisch und kontraproduktiv”, sagt Schneider: “Weil die Impfung zwar die Geimpften selbst schützt, diese aber ansteckend bleiben und dann für einige Tage lang auch andere infizieren können.”

Lage hat sich durch Delta geändert

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte den Schritt damit begründet, Geimpfte und Genesene hätten “keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen”. Das aber stimmt seit der Ausbreitung der Delta-Variante nicht mehr so pauschal, weil der Schutz vor Ansteckung gegenüber dem mutierten Erreger geringer ausfällt.

Studienergebnisse dazu kommen unter anderem aus Großbritannien. Dort hatten Forschende des Imperial College London mehr als 200.000 Ergebnisse von PCR-Tests aus dem Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juni ausgewertet. Seitdem in Großbritannien die Delta-Variante des Coronavirus vorherrscht, konnte demnach eine Impfung bei 18-64-Jährigen Infektionen noch zu 49% verhindern. Infektionen bei vollständig Geimpften machten statistisch gesehen sogar fast die Hälfte der Neuinfektionen (44 Prozent) aus. Das israelische Gesundheitsministerium schätzte vor Kurzem, dass die Biontech/Pfizer-Vakzine noch zu 39 Prozent vor Infektionen mit der Delta-Variante schützt.

In Deutschland gibt es noch keine aussagekräftigen Daten dazu, wie viele der Neuinfektionen auf Geimpfte oder Genesene entfallen. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht aber Zahlen zu symptomatischen Impfdurchbrüchen. In der Gruppe der über 60-Jährigen traten in den vergangenen Wochen 36 Prozent der symptomatischen Neuinfektionen bei vollständig Geimpften auf. In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen waren rund 15 Prozent der Neuinfizierten mit Symptomen geimpft – mit steigender Tendenz. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der tatsächliche Anteil höher liegen könnte, da sich Geimpfte vermutlich seltener testen lassen. Der Schutz vor schweren Verläufen scheint den RKI-Daten zufolge dabei jedoch nach wie vor gut zu sein.

Viruslast bei Geimpften ähnlich hoch

Studien haben auch gezeigt, dass Geimpfte zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich infizieren, eine ähnlich hohe Viruslast wie Ungeimpfte haben können. So war deren Ct-Wert, der Hinweis auf die Virenmenge in einer untersuchten PCR-Probe gibt, in mehreren Untersuchungen ähnlich hoch. Das könnte darauf hindeuten, dass sie ähnlich ansteckend sind, wenn auch wahrscheinlich für einen kürzeren Zeitraum. Abschließend geklärt ist das bisher aber noch nicht.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich ein Geimpfter infiziert, könnte durch die Impfung also um etwa 50 Prozent reduziert sein. Wenn man mit berücksichtigt, dass Geimpfte womöglich nur für einen kürzeren Zeitraum ansteckend sind, sinkt das Infektionsrisiko, das von ihnen ausgeht, noch etwas stärker. Das Ansteckungsrisiko, das von negativ Getesteten noch ausgeht, dürfte aber wahrscheinlich geringer sein: Bei einem negativen PCR-Test geht das RKI davon aus, dass mit einer nahezu 100%-iger Sicherheit eine Infektion ausgeschlossen werden kann. Und auch bei Antigentests, mit dem Ungeimpfte im 3G-Modell Zutritt haben, muss eine Infektion mit mindestens 80%-iger Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Am sichersten wäre 1G-Regel

Von den frisch negativ Getesteten geht also wahrscheinlich kein höheres Infektionsrisiko aus, als von nicht getesteten Geimpften. Insofern wären 2G-Veranstaltungen ohne Tests für die Teilnehmenden auch nicht sicherer als solche mit Zugang nach der 3G-Regel. Es könnte stattdessen durch das Aufheben weiterer Maßnahmen eine größere Ansteckungsgefahr bestehen. Einen Schutz könnte die 2G-Regeln den Ungeimpften selbst bieten, da sie ja nicht zugelassen sind, also gar kein Ansteckungsrisiko mehr haben. Wenn sich Ungeimpfte dann aber vermehrt im privaten Raum treffen, ganz ohne Tests und Regeln, ist auch hierbei ein Effekt eher fraglich.

Als sichere Alternative zu 3G, die gleichzeitig allen eine Teilhabe ermöglicht, würde sich stattdessen die umgekehrte Variante empfehlen, eine Art 1G: Ein Zugang für jeden mit kostenlosem Antigen- oder sogar PCR-Tests, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Ähnlich wird es an der TU-Dortmund bereits umgesetzt, wo Matthias Schneider von der “No-Covid”-Initiative tätig ist. Auf dem Campus werden Lolli-PCR-Tests für alle angeboten, dank dem Pooling-Verfahren zu niedrigen Kosten und für die Studierenden gratis. Alle sind dazu aufgerufen, sich regelmäßig testen zu lassen, auch Geimpfte und Genesene. Im ganzen letzten Semester hatte es auf dem Campus nicht eine Ansteckung gegeben.