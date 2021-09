Kein Geld für Ungeimpfte in Quarantäne: Arbeitsrechtler kritisiert neue Verordnung

Anzeige

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben in der vergangenen Woche einen Stopp der Entschädigung für Verdienstausfälle bei Corona-Quarantäne für Ungeimpfte spätestens ab 1. November beschlossen. Niedersachsen will diese Zahlungen bereits am 11. Oktober stoppen. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) kritisierte der Arbeitsrechtler Dr. Ferdinand Brüggehagen den Beschluss scharf.

„Das Ziel, quarantänepflichtigen Arbeitnehmern für die Dauer der Quarantäne keine Entschädigung mehr zu zahlen, läuft auf eine mittelbare Impfpflicht hinaus“ sagte der Jurist der Zeitung. Da es jedoch keine Impfpflicht gebe, habe er Bedenken, was die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Regelung angehe, so Brüggehagen.

Zwar handle es sich bei einer Quarantäne nicht um eine Arbeitsunfähigkeit. Nach dem Infektionsschutzgesetz stünde dem Arbeitnehmer aber eine Entschädigungszahlung zu. Eine Lohnfortzahlung käme nur dann infrage, so der Arbeitsrechtler in der HAZ, wenn der Arbeitnehmer in der Quarantäne „arbeitsunfähig krankgeschrieben“ sei.

Des weiteren sei ein Arbeitnehmer „in der Quarantäne auf eine Gehaltszahlung oder Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz angewiesen, um für sich und seine Familie den Lebensunterhalt sicherzustellen“.

Das Ziel der neuen Absonderungsverordnung, so Brüggehagen im Gespräch mit der HAZ, könne aus seiner Sicht offensichtlich nur sein, „Impfverweigerer mittelbar zu einer Impfung zu bewegen. Dass dies Bedenken begegnet, halte ich für nachvollziehbar.“