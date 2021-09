Kanzlerin wirbt für Aktionswoche #HierWirdGeimpft: „Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen“

Anzeige

Berlin. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ab Montag eine bundesweite Impfaktionswoche mit dem Motto #HierWirdGeimpft neue Fortschritte bringen. Dann haben alle Bürgerinnen und Bürger die Chance, sich an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenfrei gegen Covid-19 impfen zu lassen. Neben den dauerhaften Impfmöglichkeiten etwa in den Impfzentren sollen zahlreiche temporäre Angebote, zum Beispiel in Bibliotheken oder Einkaufszentren, die Impfquote nach oben treiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Bürger am Sonntag auf, die Angebote zu nutzen. „Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller“, sagte sie. Impfangebote werde es auch bei Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Rand von Fußballfeldern und in Moscheen geben. Die Impfaktionswoche dauert bis zum 19. September.

Corona-Impfquote stieg in Deutschland zuletzt nur langsam an

Derzeit sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 62 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus immunisiert. 66 Prozent haben demnach eine erste schützende Spritze gegen Covid-19 bekommen.

Die Quote stieg zuletzt nur langsam weiter an: Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen nahm in Deutschland die Zahl der täglichen Impfungen ab.