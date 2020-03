Kalifornien ruft den Notstand aus – Gefahr einer Rezession in Deutschland

Anzeige

Anzeige

Kalifornien. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Seine Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. “Mit 53 positiv getesteten Fällen ist dieses (Virus) nicht mehr nur in einem Teil unseres Staates isoliert”, sagte Newsom.

Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren. In Kalifornien wurde am Mittwoch ein erster Todesfall durch die neue Lungenkrankheit gemeldet. Es handele sich um einen älteren Mann, der sich vermutlich im Februar an Bord des Kreuzfahrtschiffs “Princess” von San Francisco nach Mexiko angesteckt habe, teilte die lokale Gesundheitsbehörde im Placer County mit.

Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA auf elf. In den USA sind bislang mehr als 100 Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt. Besonders betroffen ist der westliche Bundesstaat Washington.

Video Coronavirus: Wie kann ich mich schützen? 1:32 min Die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. © RND

Mehr als 3000 Corona-Todesfälle in China

Anzeige

Der Lungenkrankheit Covid-19 sind in China weitere 31 Menschen zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden alle neuen Opfer in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das neuartige Coronavirus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Zudem kamen 139 neu bestätigte Infektionen mit dem Erreger hinzu. Damit sind bislang mehr als 3000 Menschen auf dem chinesischen Festland an dem Virus gestorben. Von insgesamt 80.409 Infizierten wurden nach offiziellen Angaben bislang 52.045 geheilt. Weltweit sind mittlerweile über Infektionen bestätigt.

Zahl der Infektionen steigt in Südkorea unvermindert an

Die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen in Südkorea steigt unvermindert an. Seit Mittwoch seien 438 Fälle hinzugekommen, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Damit sei die Gesamtzahl auf bisher 5766 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte demnach seit dem Vortag um drei auf 35. In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit Covid-19 Ende Dezember zuerst ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet.

Australien verbietet Einreise aus Südkorea

Australien hat wegen des neuen Coronavirus nun auch die Einreise aus Südkorea verboten. Auch Reisende aus Italien würden sorgfältiger überprüft, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Beide Länder verzeichnen hohe Zahlen an Infizierten. Zuvor hatte Australien bereits die Einreise aus China und dem Iran verboten. Von der Regelung ausgenommen sind australische Staatsbürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltserlaubnis. Wer aus Südkorea zurückkehrt, wird gebeten, sich 14 Tage lang zuhause selbst zu isolieren. Eine 95-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims war die zweite Person, die in Australien an der vom Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 starb.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Industrie sieht erhöhtes Risiko für Rezession in Deutschland

Anzeige

In Deutschland zählte das Robert Koch-Institut bislang 262 nachgewiesene Infektionen (Stand 04.03.2020). Die Industrie sieht die Gefahr einer Rezession in Deutschland angesichts massiver Folgen für die Wirtschaft durch den Coronavirus erheblich gestiegen. “Das wirtschaftliche Wachstum droht fast zum Erliegen zu kommen”, heißt es im neuen Quartalsbericht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Komme es nicht zu einer wirtschaftlichen Normalisierung in den von der Corona-Epidemie betroffenen Ländern im zweiten Quartal, erwartet der BDI für Deutschland für das Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Es wäre die erste Rezession der lange Jahre von Wachstum verwöhnten deutschen Wirtschaft seit 2009. Damals waren alle wichtigen Volkswirtschaften in der Folge der globalen Finanzkrise massiv eingebrochen.

ZUM THEMA Hamsterkäufe wegen Coronavirus: Bundesregierung gibt Tipps zu Notvorräten

Italien schließt wegen Coronavirus alle Schulen und Unis im Land

Italien schließt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus alle Schulen und Universitäten im Land. Sie blieben von Donnerstag an bis zum 15. März geschlossen, sagte Schulministerin Lucia Azzolina am Mittwoch. Bisher waren vor allem in Norditalien die Schulen geschlossen, weil das Virus dort besonders umgeht. Ein Regierungssprecher erklärte, dass auch die Unis geschlossen bleiben sollen.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Mittwoch zählten die Behörden 107 Tote. Insgesamt haben sich fast 3100 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte der Zivilschutz mit. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen. Italien hat dennoch ganze Gebiete abgeriegelt.

Anzeige

ZUM THEMA Mehr als 100 Todesfälle: Italien schließt Schulen und Unis wegen Coronavirus

Frankreich und USA wollen Kräfte bündeln

Viele betroffene Länder, die bislang weitgehend allein gegen die Ausbreitung des Coronavirus ankämpften, kündigten unterdessen an, ihre Kräfte bündeln zu wollen. Am Mittwoch verständigte sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump und dem britischen Premier Boris Johnson über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Coronavirus-Epidemie.

Macron hatte am Mittwochabend getwittert, es gebe die Bereitschaft, die “wissenschaftliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Antwort” auf das Virus im Rahmen der G7-Präsidentschaft der USA aufeinander abzustimmen. Macron wollte nach Medienberichten am Donnerstag rund 30 Ärzte, Wissenschaftler und Laborleiter für ein Gespräch empfangen.

RND/dpa