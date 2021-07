Jugendforscher zu Corona-Maßnahmen: „Die jungen Leute werden ungeduldig“

Anzeige

Anzeige

Hannover. Ausbleibende Partys, fehlende Kontakte, Home-Schooling und die große Ungewissheit: Jugendliche haben es in der Corona-Pandemie nicht leicht – und zunehmend werden sie ungeduldig. Das beobachtet der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann, der an der Hertie School of Governance in Berlin mit dem Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung arbeitet. Hurrelmann erarbeitete unter anderem die Studie „Junge Deutsche 2021“, in der auch nach dem Verhalten und der Einstellung junger Menschen in der Corona-Situation gefragt wurde.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Maßnahmen-Bereitschaft ist geringer geworden

Anzeige

Im Interview mit der „Neuen Presse“ (NP) moniert er, dass es bei den Jugendlichen zu einer gewissen Maßnahmen-Müdigkeit gekommen sei: „Aus unseren Studien geht klar hervor, dass sich zu Beginn der Pandemie 73 Prozent der unter 30-Jährigen konsequent an alle Einschränkungen, Restriktionen und Abstandsregeln gehalten haben, ein knappes Drittel tat dies nicht.“

Vor vier Wochen wurde die Befragung wiederholt und die Werte seien „schlechter“ geworden. Auf zwei Drittel sei die Zahl derer gesunken, die sich an die Regeln halten. „Man merkt, die jungen Leute werden ungeduldig“, so der Sozialwissenschaftler.

Corona lässt Perspektiven schwinden

Anzeige

Eine „Unruhe“ braue sich derzeit vor allem bei jungen Männern zusammen, die über kein privilegiertes Elternhaus und keine guten Berufsperspektiven verfügen. Viele hätten einen Migrationshintergrund und auch schon vor Corona schlechtere Perspektiven. „Einige derer, die von Anfang an schon nicht zu den Disziplinierten gehörten, haben sich bereits an Krawallen zum Beispiel in Stuttgart beteiligt. Denen ist der Kragen platzt. Das sind jene, die sich nicht anders ausdrücken können“, so der Jugendforscher.

Diese Gruppe sei laut Hurrelmann aber nicht die einzige, die zunehmend müde wird: „Auch bei der Mehrheit der Disziplinierten merkt man, die sind am Ende der Geduld.“

Anzeige

Jugendforscher: „Überwältigende Mehrheit“ würde sich impfen lassen

Diese Müdigkeit lässt sich Hurrelmann nach allerdings nicht auf die Impfbereitschaft der jungen Menschen übertragen. Er erklärt, dass sich 60 Prozent „sofort“ impfen lassen würden, 20 Prozent wägten ab. „Wenn endlich Klarheit besteht, also wenn die Stiko die Studien durchgesichtet hat, würde sich die überwältigende Mehrheit impfen lassen“, so der Forscher. Deswegen hofft Hurrelmann, dass die Stiko ihre Bedenken für die unter 18-Jährigen in den nächsten Tagen aufgibt. Die bislang niedrige Impfquote führt der Forscher auf das mangelnde Angebot für junge Menschen zurück.

Ein „glaubwürdiges, gut durchgeplantes Impfangebot“ sei ein wichtiger Schritt. „Man muss den unter 25-Jährigen gleichzeitig das Signal geben, wir hören auf euch, ihr seid auch im Blick unserer Entscheidungen.“ Denn das Schlimmste für junge Menschen sei der Kontrollverlust. Daher sei die Wiedergewinnung der Kontrolle genauso wichtig wie geimpft zu werden. „Wir müssen die Jugend in geeigneter Weise beteiligten.“

Anzeige

Junge Menschen haben es in der Pandemie schwer

Hurrelmann weiß: „Es ist ganz schwer zur Zeit, erwachsen zu werden.“ Für Kinder und Familien sei viel getan worden, ganz Alte seien in ihrem Lebensrhythmus wenig gestört worden. „Ganz stark aber sind die 12- bis 22 Jährigen tangiert. Gerade in dieser Umbruchzeit des Lebens, wo sie ihre Kräfte, ihre Seele, ihre Körper erkunden müssen, Beziehungen eingehen wollen – alles das ist gestört.“

Zudem hätten die unter 25-Jährigen das Gefühl, „zurückgesetzt“ zu sein. „Sie müssen damit rechnen, auch draußen argwöhnisch von Ordnungskräften beäugt zu werden, während daneben die über 50-Jährigen gemütlich und ohne Maske ihren Wein schlürfen. Das sind tatsächlich zwei Welten“, so Hurrelmann.