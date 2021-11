Zahlen der Johns-Hopkins-Universität: Weltweit mehr als fünf Millionen Covid-Tote

Anzeige

New York. Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus ist weltweit auf mehr als fünf Millionen gestiegen. Das ging aus Daten hervor, die die amerikanische Johns-Hopkins-Universität am Montag veröffentlichte. Allein die USA verzeichneten in knapp zwei Jahren mehr als 740.000 Corona-Tote und damit mehr als jedes andere Land.

Die USA, die Europäische Union, Großbritannien und Brasilien stellen zusammen ein Achtel der Weltbevölkerung, verzeichneten aber fast die Hälfte aller Corona-Toten. Dabei ist der Wert von fünf Millionen Todesopfern mit ziemlicher Sicherheit zu niedrig angegeben, weil vor allem in den ärmeren Ländern Menschen unbemerkt infiziert werden und ohne medizinische Betreuung sterben.

Video Epidemische Notlage: Bevölkerung äußert sich zu Corona-Maßnahmen 3:33 min Die epidemische Notlage soll am 25. November enden - das haben SPD, Grüne und FDP verkündet. Was hält die Bevölkerung davon? © RND

Corona dritthäufigste Todesursache

Die von der Johns-Hopkins-Universität ermittelte Zahl der Todesopfer entspricht etwa der Einwohnerzahl von Los Angeles und San Francisco zusammen. Nach Schätzungen des Friedensforschungsinstituts in Oslo übersteigt sie die Zahl der Menschen, die seit 1950 in den Kämpfen zwischen den Nationen getötet wurden. Weltweit ist Covid-19 nun die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Schlaganfällen.