Jetzt mehr Coronavirus-Infizierte in China als bei Sars

Peking. In China haben sich mittlerweile mehr Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert als in den Jahren 2002 und 2003 mit der Lungenkrankheit Sars. Am Mittwoch bezifferten die chinesischen Behörden die Zahl der bestätigten Fälle mit 5974. Bei Sars, das ebenfalls durch ein Coronavirus verursacht wird, waren es 5327. Allerdings ist die Zahl der Toten noch deutlich geringer. 132 Menschen starben in China an dem neuen Coronavirus, 384 Tote waren es bei Sars allein in China und mehr als 800 weltweit.

Die letzten großen Viruspandemien im Vergleich

Virus Jahr Betroffene Länder Fälle Todesfälle 2019-nCoV 2020 18 6057 132 MERS 2012 27 2494 858 SARS 2002 26 8096 774

Stand: 29. Januar, 13 Uhr

Kritische Phase bei Eindämmung des Virus

In China sieht die nationale Gesundheitskommission den Kampf gegen die Lungenkrankheit in einer „kritischen Phase“. Sprecher Mi Feng sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, die eingeleiteten drastischen Maßnahmen seien „der einzige Weg, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern“. Auch die Isolation - von Erkrankten, Verdachtsfällen oder Risikopersonen - sei effektiv.

