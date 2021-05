Schlechte Impfquote: Japan lässt Corona-Impfstoffe Moderna und Astrazeneca zu

Anzeige

Tokio. Die japanischen Behörden haben am Freitag zwei weitere Corona-Impfstoffe zugelassen. Die Zulassung der Vakzine von Moderna und Astrazeneca erfolgte nur wenige Stunden vor der geplanten Ausweitung eines Corona-Notstands, der dann rund 40 Prozent der Bevölkerung betreffen sollte. Moderna solle ab kommender Woche eingesetzt werden, Astrazeneca werde aber wegen der Berichte aus dem Ausland über selten auftretende Blutgerinnsel nicht sofort zum Einsatz kommen. Wann genau dieser Impfstoff eingesetzt werden solle, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Neun Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio war die Zahl der Neuinfektionen in Japan zuletzt deutlich angestiegen.

Japan will Corona-Impfkampagne durch weitere Impfstoffe beschleunigen

Gesundheitsminister Norihisa Tamura erklärte, die neuen Impfstoffe sollten die Impfkampagne beschleunigen. Die Impfungen kommen bisher nur schleppend voran, von den Einwohnern haben erst vier Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech und Pfizer, der im Februar zugelassen wurde. Die Beschleunigung der Impfungen gilt als wichtiger Schritt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Zahl der schwer erkrankten Corona-Patienten stieg in dieser Woche auf einen Rekordwert.

Der Notstand erlaubt es den Städten und Gemeinden, Geschäfte und Restaurants zu schließen oder die Öffnungszeiten einzuschränken. Betroffen waren zunächst Ende April Osaka und Tokio, im Mai wurde die Maßnahme auf andere Regionen ausgedehnt. Nun sollte auch die Präfektur Okinawa einbezogen werden. Ab dem Wochenende wären damit mehr als 40 Prozent der Japaner betroffen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sprechen sich in Umfragen rund 80 Prozent der Japaner gegen die Olympischen Spiele im Sommer aus. Die Regierung hält bisher am Starttermin 23. Juli fest.