Japan bestätigt ersten Fall von Coronavirus-Übertragung außerhalb Chinas

Tokio. Japan hat einen ersten Fall der neuen Lungenkrankheit bestätigt, bei dem sich der Betroffene nicht in China aufhielt, sondern sich in Japan infiziert hat. Ein Busfahrer habe Anfang des Monats zwei Gruppen chinesischer Touristen aus Wuhan gefahren, gab Gesundheitsminister Katsunobu Kato bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Fälle in Japan auf sechs.

Japan will Landsleute aus Wuhan zurückholen

Japan beginnt unterdessen, Landsleute aus der besonders betroffenen und inzwischen abgeriegelten Stadt Wuhan in Zentralchina zu holen, wo sich das neuartige Coronavirus besonders stark ausgebreitet hat. Ein erster Charterflug werde Dienstagnacht (Ortszeit) aufbrechen, teilte die Regierung mit.

Aus der eigentlich abgeriegelten Stadt Wuhan will Japan Landsleute zurückholen. © Quelle: Getty Images

