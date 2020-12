Corona-Todesfälle: Italien verzeichnet die meisten Todesopfer in Europa

Anzeige

Italien hat Großbritannien bei der Zahl der offiziell meisten Corona-Todesfälle in Europa abgelöst. Das Land verzeichnete am Sonntag 484 Opfer nach einer Erkrankung mit Covid-19 - was zwar einer der niedrigsten Werte in etwa einem Monat war, aber ausreichte, um Großbritannien in diesem tragischen Meilenstein zu überholen.

Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität stand am Sonntag die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Pandemie in Italien bei 64.520 und im Vereinigten Königreich bei 64.267.

Allerdings haben die beiden Länder unterschiedliche Kriterien bei der Zählweise und es wird vermutet, dass insbesondere zu Beginn der Pandemie in Italien viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht entdeckt worden sind.