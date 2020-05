Italien meldet 30.000 Corona-Tote

Anzeige

Rom. Italien hat als drittes Land weltweit die Marke von 30.000 Corona-Toten erreicht. Die Zahl stieg um etwa 240 auf 30.201 Opfer, teilte der Zivilschutz am Freitag in Rom mit. Mehr Todesfälle vermelden nur die USA mit mittlerweile über 75.000 und Großbritannien mit 30.689.

In Italien gelten laut Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore bislang 99.023 Menschen als genesen. Die Zahl der Infizierten ist mit 217.185 Menschen die aktuell dritthöchste weltweit. Besonders viele Infizierte finden sich in der Lombardei, unter den Todesopfern sind vor allem ältere Menschen. Ein Grund für die hohe Sterberate im Land könnte sein, dass mehrere Generationen in einem Haushalt leben.

Anfang der Woche lockerte Italien Corona-Maßnahmen

Am Montag hat die Regierung angesichts sinkender Fallzahlen die strikten Ausgangssperren etwas gelockert. Allerdings geht manchen Regionen dies nicht weit genug. In Südtirol soll der gesamte Einzelhandel fortan wieder öffnen dürfen. Am Montag dürfen Bars, Restaurants, Friseure, Museen und vieles mehr folgen.

