Inzidenz, Hospitalisierung, Impfquote: So wütet die Corona-Pandemie aktuell in den Bundesländern

Anzeige

Anzeige

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist an diesem Samstag im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 413,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,7 (Vormonat: 249,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 53.697 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 64.510 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patientinnen und ‑Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Bundesweit gibt es etwas Entlastung auf den Intensivstationen. Wie dem Tagesbericht der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu entnehmen ist, sind 45 Personen weniger in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Doch wie sieht es in den einzelnen Bundesländern aus? Wir geben Ihnen einen Überblick:

Baden-Württemberg: Höchste Inzidenz und steigende Hospitalisierung

In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag laut RKI bei 505,4. Der Negativ-Spitzenreiter ist der Kreis Tuttlingen, wo die Inzidenz bei über 800 liegt. Die Zahl der Personen, die auf einer Intensivstation liegen, ist allerdings in dem Bundesland leicht gestiegen. Derzeit müssen 666 Covid-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Der Hospitalisierungswert (Stand: 9.12., RKI) in dem Bundesland liegt bei 5,85. Das Bundesland hat eine Impfquote (Stand: 10.12.) von 67,5 Prozent. Dabei handelt es sich um den Anteil der Bevölkerung, die bereits doppelt geimpft ist.

In Baden-Württemberg gilt: Wird die Schwelle von 450 Intensivpatientinnen und -patienten überschritten, gilt die Alarmstufe II und damit auch schärfere Regeln – besonders für Ungeimpfte. Aber auch vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen sich wieder einschränken. In der Gastronomie und in Freizeiteinrichtungen gilt weitgehend die 2G-plus-Regel, Clubs und Diskotheken müssen ihre Türen abermals schließen und Großveranstaltungen wie beispielsweise Spiele der Fußball-Bundesliga finden ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt.

Anzeige

Strikte Regeln in Bayern

Anzeige

In Bayern wurden am Freitag laut RKI 9722 Neuinfektionen gemeldet - bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 447,7. Die Hospitalisierungsrate (Stand: 9.12., RKI) liegt bei 7,02, die Impfquote (Stand: 10.12.) in dem Bundesland liegt bei 67,8.

In Bayern gilt ab einer Inzidenz von 1000 ein Lockdown. Außerdem hat das Land Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt und die Weihnachtsmärkte als eines der ersten Länder komplett abgesagt, Veranstaltungen wurden auf 25 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer reduziert. Clubs und Bars bleiben geschlossen, für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Berlin - Absage von Silvesterparty wegen Infektionslage

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin lag am Freitag laut RKI bei 342,2. An de Tag wurden 2179 Neuinfektionen registriert. Die Hospitalisierungsrate liegt (Stand: 9.12.) bei 3,85, die Quote der Doppeltgeimpften (Stand: 10.12.) bei 71,1 Prozent.

Konsequenzen werden auch in der Hauptstadt gezogen: Zuletzt wurde dort die Planung der für dieses Jahr eigentlich wieder mit Publikum geplanten Silvesterparty am Brandenburger Tor abgeändert. Die soll nun wegen der Infektionslage doch ohne großes Publikum und als Liveshow im ZDF stattfinden, wie die Veranstalter am Freitag bestätigten.

Die Lage in Brandenburg

In Brandenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag laut RKI bei 672,9, 5033 Neuinfektionen standen an dem Tag auf dem Papier. Die Hospitalisierungsrate liegt (Stand: 9.12., RKI) bei 6,36, die Impfquote (Stand: 10.12.) bei 62,9 Prozent.

Bremen mit höchster Impfquote in Deutschland

Anzeige

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Bundeslandes liegt am Samstag bei 228,5, die Hospitalisierung aktuell laut RKI (Stand: 9.12.2021) bei 4,12. Die Impfquote liegt demnach bei 81 Prozent (Stand: 10.12.) - damit ist Bremen Vorreiter in Deutschland. Kein anderes Bundesland hat so eine hohe Quote.

Hamburg: Weihnachtsmärkte laufen - aber schlecht

Hamburg verzeichnet am Samstag 666 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 249 - also auch unter dem Bundesdurchschnitt. Die Hospitalisierung liegt laut RKI (Stand 9.12.) bei 2,7. Die Impfquote liegt bei 75,4 Prozent (Stand: 10.12.).

In Hamburg durften etwa im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Weihnachtsmärkte offen bleiben. Doch besucht werden sie laut den Betreibern nicht besonders gut - was sowohl an den strengen Regeln als auch an der Vorsicht der Menschen liegen könnte. Die Betreiberinnen und Betreiber klagen über deutlich weniger Umsatz als 2019, dem letzten Jahr vor Corona.

Video Corona führt zu Übersterblichkeit in Deutschland 2:19 min In den ersten zwölf Monaten der Pandemie von März 2020 bis Februar 2021 starben 7,5 Prozent mehr als in den zwölf Monaten vor diesem Zeitraum. © Reuters

Hessen

Hessen liegt am Freitag laut RKI bei 2.737 Neuinfektionen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 264,6. Die Impfquote in dem Land liegt demnach bei 68,4 Prozent, die Hospitalisierungsrate (Stand: 9.12.) bei 4,53.

Mecklenburg-Vorpommern und die Corona-Proteste

In Mecklenburg-Vorpommern wurden am Freitag 1216 Neuinfektionen registriert und die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI bei 413. Die Impfquote liegt demnach bei 67,7, die Hospitalisierung (Stand: 9.12.) bei einem relativ hohen Wert von 8,07.

Das Land hat wie einige andere auch mit Protesten von Corona-Gegnern zu kämpfen. Zuletzt hatte die Polizei eine Corona-Demo vor der Wohnung der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, verhindert.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Niedersachsen geht den Sonderweg

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag im Bundesvergleich mit 197 recht niedrig. Am Samstag wurden 2863 neue Corona-Fälle gemeldet, 27 Menschen sind an dem Virus gestorben. Die Impfquote in dem Nord-Bundesland liegt aktuell bei 74,6 Prozent. Die Hospitalisierung liegt an diesem Samstag bei einem Wert von 6,1.

Zudem geht Niedersachsen einen Sonderweg über Weihachten und Silvester. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil kündigte am Freitag eine Weihnachtsruhe an. Dann gilt die Warnstufe drei. Das bedeutet unter anderem, dass es schärfere Kontaktbeschränkungen geben wird und keine großen Silvesterpartys möglich sein werden.

Lesen Sie auch: 2G im Einzelhandel, Weihnachtsruhe, Veranstaltungen: Das ändert sich ab Sonntag in Niedersachsen

Video Corona-Auffrischung: Vierte Impfung ab Sommer nötig? 1:09 min Das Infektionsschutzgesetz ist gerade nachgebessert worden. Doch das Coronavirus wandelt sich gerade und wird womöglich noch ansteckender. © dpa

Nordrhein-Westfalen mit relativ guter Impfquote

In Nordrhein-Westfalen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag laut RKI bei 285,2, 8.502 Neuinfektionen gab es an dem Tag. Der Hospitalisierungswert liegt bei 4,88. Die Impfquote in dem Land ist mit 72,6 Prozent verhältnismäßig gut.

In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Samstag über die aktuelle Lage und sagte unter anderem, dass er sich von der Ampel-Regierung mehr Möglichkeiten wünscht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Rheinland-Pfalz: geringes Infektionsgeschehen

In Rheinland-Pfalz ist das Infektionsgeschehen etwas geringer als im bundesweiten Schnitt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut RKI 289,1 (Stand 10.12., RKI) und die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,88 (Stand: 9.12., laut RKI).

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz meldeten dem RKI innerhalb 24 Stunden 2.083 Corona-Neuinfektionen. In dem Bundesland beträgt die Impfquote inzwischen 68,8 Prozent (vollständig geimpft).

Lesen Sie auch: Rheinland-Pfalz: Gefälschte Impfpässe und Drogen gefunden

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Saarland mit hoher Impfquote

Das Saarland hat inzwischen eine der höchsten Impfquoten deutschlandweit. Laut RKI sind derzeit 75,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (Stand: 10.12.). Nur in Bremen gibt es eine höhere Impfquote. Das Saarland hatte zuletzt sein Angebot für Kinderimpfungen ausgebaut: In den vier Impfzentren wurden zusätzliche Kinderimpfkabinen eingerichtet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 390,1 aber höher als in anderen Bundesländern, ebenfalls die Hospitalisierung von 6,1 (Stand: 9.12., laut RKI). Die Zahl der Neuinfektionen gaben die Gesundheitsämter in Saarland am 10.12. mit 652 an.

Sachsen: das Corona-Sorgenkind

Mit einer Impfquote von 58,8 Prozent sind in Sachsen nach wie vor so wenige Menschen geimpft wie in keinem anderen Bundesland (Stand: 10.12.). Sachsen ist zugleich das einzige Bundesland, in dem die Impfquote noch unter 60 Prozent liegt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Schnitt bei 1081,9 und ist so hoch wie nirgendwo sonst. Ja nach Landkreis gibt es aber auch deutliche Unterschiede. Der Landkreis Meißen war zuletzt bei einer Inzidenz von knapp 3000. Inzwischen liegt die Inzidenz bei rund 2200 und ist damit noch immer deutschlandweit am höchsten.

Die Hospitalisierungsrate lag am 9.12. laut RKI bei 9,93. Nur wenige Bundesländer haben eine höhere Hospitalisierung. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schließt daher einen Lockdown vor Weihnachten nicht mehr aus. Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sieht keine andere Alternative.

Sachsen-Anhalt

Die Impfquote in Sachsen-Anhalt ist so niedrig wie in kaum einen anderen Bundesland. Sie beträgt derzeit 65,9 Prozent (vollständig geimpft, Stand: 10.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 884,1 an. Nur Thüringen und Sachsen haben eine höhere Inzidenz.

Die Hospitalisierung gab das RKI zuletzt mit 9,58 an (Stand: 9.12.), eine der höchsten in Deutschland. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektion innerhalb eines Tages beträgt in Sachsen-Anhalt 3.385 (Stand: 10.12.).

Video „Verpflichtung der Gesellschaft“: Umfrage zur allgemeinen Corona-Impfpflicht 2:08 min Eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus scheint nicht in weiter ferne - viele Bürgerinnen und Bürger würden es sogar befürworten. © RND

Schleswig-Holstein: niedrigste Inzidenz

In Schleswig-Holstein gibt es die mit Abstand niedrigste Inzidenz in Deutschland. Laut RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz dort 156,9 (Stand 10.12.). Die Gesundheitsbehörden meldeten zuletzt 834 neue Corona-Fälle.

Die Hospitalisierungsrate ist mit 3,37 ebenfalls sehr gering in Schleswig-Holstein. Außerdem gibt es eine recht hohe Impfquote von 74 Prozent. Trotzdem gibt es offenbar viele Menschen, die in Schleswig-Holstein mit einem gefälschten Impfpass unterwegs sind. Apotheker im Norden fordern daher fälschungssichere Impfdokumente, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten.

Thüringen

Die mit Abstand höchste Hospitalisierungsrate ist mit 18,82 laut RKI in Thüringen (Stand: 9.12.). Das führt dazu, dass die Krankenhäuser in Thüringen schon seit vielen Tagen Patienten in die Kliniken anderer Bundesländer verlegen müssen. Trotzdem gehen noch immer Hunderte Menschen zu unangemeldeten Corona-Demonstrationen auf die Straßen in Thüringen.

Derweil infizieren sich immer mehr Menschen: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut RKI die zweithöchste in Deutschland und beträgt 1036,2 (Stand 10.12.). Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter 3.803 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand: 10.12.). Viele Menschen sind zudem nicht geimpft. Die Impfquote der vollständig Geimpften beträgt in Thüringen lediglich 63,5 Prozent.