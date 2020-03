Interview mit einem Angstforscher: Wie berechtigt ist unsere Panik, Herr Professor?

Anzeige

Anzeige

Der Göttinger Angstforscher und Psychiater Borwin Bandelow (68) rät zu einem „gesunden Fatalismus“ im Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Wie verändert Panik die Gesellschaft, was bedeuten die Hamsterkäufe und wieso sollten vor allem Eltern auf Entspannung im Alltag achten? Das erklärt der Experte im RND-Interview.

Er kennt sich mit Angst und Panik in Krisenzeiten aus: Prof. Borwin Bandelow ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen. © Quelle: imago images/Müller-Stauffenberg

Menschen in Deutschland laufen plötzlich los und tätigen Hamsterkäufe, verfallen in Panik. Wieso ist das so?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Es gibt so viele Gefahren auf der Welt, an die wir nicht die ganze Zeit denken. Nicht jeder, der morgens auf die Autobahn fährt, denkt daran, dass es im Laufe des Tages auch Tote durch Autounfälle geben wird. Trotzdem fährt man ohne ein schlechtes Gefühl los. Bei der Grippewelle vor zwei Jahren mit 25.000 Toten ist niemand in Panik geraten. Aber wenn eine Gefahr kommt, die neu und unbeherrschbar erscheint, haben wir davor überproportional viel Angst – so wie jetzt beim Coronavirus.

Anzeige

Virologen sagen, dass sich die Gefahr, durch das Coronavirus zu sterben, in Grenzen hält. Das müsste doch beruhigend sein.

Angst ist aber nicht gut in Statistik. Während sich das Vernunft-Gehirn an die milden Symptome bei den meisten Krankheitsverläufen erinnert, denkt das Angstgehirn an die Bilder von Atemschutz-Masken und Schutzanzügen aus China. Man glaubt dann nicht mehr an die Virologen. Das führt dazu, dass die Leute anfangen, einen Mundschutz zu kaufen, den sie zum Schutz auf der Straße in Deutschland gar nicht benötigen.

Anzeige

Corona-Panik löst Hamsterkäufe in Deutschland aus

Verändert so eine Panik die Gesellschaft?

Die Panik hat jetzt schon einige problematische Auswirkungen in Deutschland: Im Krankenhaus werden Schutzmasken dringend benötigt. Sehr viele Veranstaltungen werden abgesagt. Sehr viel Geld geht verloren. Menschen gehen in den Supermarkt, machen Hamsterkäufe und posten ein Bild davon auf Facebook. Selbst die, die bis dahin noch nicht in Panik waren, fahren dann auch los, weil sie denken, dass für sie nichts übrig bleibt. Es ist eine Horrorvorstellung des Menschen, dass es plötzlich kein Toilettenpapier und keine Nahrung mehr gibt.

Haben Sie persönlich Angst vor dem Coronavirus?

Anzeige

Ich bin tiefenentspannt, was das Coronavirus angeht. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit bei mir sehr gering ist, dass ich ernsthaft erkranke. Obwohl ich schon etwas älter und männlich bin, damit also schon zur Risikogruppe gehöre. Ich weiß, dass wenn ich erkranken sollte, ich eine reelle Chance habe, zu überleben.

Gegen die Angst: Gesunder Fatalismus in Krisenzeiten

Wie schaffe ich es, als tendenziell ängstliche Person in Krisenzeiten so gelassen wie Sie durch den Alltag zu gehen?

Im Allgemeinen sollte man sich einen gesunden Fatalismus und Gelassenheit antrainieren, um nicht so sehr von der Angst befallen zu werden. Man sollte sich immer wieder den Satz ins Gedächtnis rufen: Es wird schon nichts passieren. Statt ständig zu sagen: Mir wird bestimmt etwas passieren.

Empfehlen Sie, das Handy auszuschalten und die Nachrichten zum Coronavirus zu ignorieren?

Das klappt nicht. Ich werde ja überall mit dem Coronavirus konfrontiert. Selbst wenn ich mir alle Medien verbiete. Denn es wird ja über kaum noch etwas anderes geredet. Dann steigt durch das Ignorieren eher die Unsicherheit. Besser ist es, sich genau zu informieren, um dann auch genau zu wissen, wie gefährlich das Virus ist – und wie gefährlich es eben nicht ist. Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht gering, sich zu infizieren.

Anzeige

Hilft der gesunde Fatalismus auch, wenn ich mich um Verwandte oder Freunde mit Vorerkrankungen sorge?

Das ist wirklich schwierig. Wer im persönlichen Umfeld Menschen mit Lungenerkrankungen oder einer Immunschwäche hat, weiß, dass das Risiko für eine Coronavirus-Infektion steigt. Dann gibt es definitiv Sorgen. Die kann man den Menschen nicht nehmen. Aber auch da helfen die Fakten: Selbst wer als Risikopatient an Covid-19 erkrankt, kann überleben und wird auf einer Intensivstation von Ärzten betreut.

Eltern und Coronavirus: Tief durchatmen

Geben Eltern ihre Panik an die eigenen Kinder weiter?

Wenn Eltern sehr ängstlich sind, können auch die Kinder in Sorge sein. In meinem Bekanntenkreis hat ein 11-jähriger Junge in achtzehn Apotheken versucht, Desinfektionsmittel zu kaufen – ohne seinen Eltern vorab Bescheid zu sagen. Sein Vater arbeitet als Arzt und hat aber natürlich in seiner Praxis Desinfektionsmittel stehen. Das zeigt, dass sich der Sohn wirklich Sorgen gemacht hat. Kinder sorgen sich nicht nur um sich selbst, sondern vor allem auch um die eigenen Eltern.

Humor ist ein gutes Ventil für die Angst

Wäre es eine Lösung, als Familie die Angst bewusst vor der Haustür zu lassen?

Wenn man sich abkapselt und nicht mehr raus geht, erzeugt das bei Kindern noch mehr Angst. Die bekommen das alles sowieso über die sozialen Medien und das Umfeld mit. Es kann durch solche Maßnahmen auch passieren, dass das Gefühl entsteht, einem könne überhaupt nichts passieren. Und das ist ja auch nicht ganz richtig. Deswegen sollten Eltern vorsichtig sein mit überzogenen Maßnahmen. Es ist auch keine Lösung, komplett zu Hause zu bleiben, obwohl es keinen Grund zur Quarantäne gibt.

Kann der Humor das Angstgehirn in Schach halten?

Es gibt schon diverse Corona-Witze. Immer wenn eine große Gefahr droht, fangen die Menschen an, Witze darüber zu machen. Das ist ein gutes Ventil, gerade bei Panik. Dadurch wird einem die Angst ein Stück weit genommen und relativiert. Es ist auch in Ordnung, sich über überzogene Panik-Maßnahmen lustig zu machen, wie beispielsweise die Hamsterkäufe. Außerdem lassen Endorphine im Gehirn kurzfristige Glücksgefühle entstehen. Das hilft einem in gewisser Weise über die Angst hinweg.

Ich rechne damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen die Panik noch zunehmen wird. Prof. Borwin Bandelow

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Wann wird die Angst vor dem Coronavirus wieder abnehmen?

Ich habe eine Vier-Wochen-Regel. Ein Beispiel: Nach einem Terroranschlag in einem Fußballstadion dauert es normalerweise rund vier Wochen, bis die meisten Menschen die Angst davor verlieren, wieder zu einem Spiel zu gehen. Beim Coronavirus ist das aber schwieriger. Wir wissen noch nicht, wie sich die Lage weiter entwickelt. Ich rechne damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen die Panik noch zunehmen wird, weil weitere bestätigte Fälle in Deutschland bekannt werden. Es gibt kein Gefühl der Kontrolle.