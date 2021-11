Intensivmediziner schlagen Alarm: bei ungebremstem Anstieg der Corona-Zahlen „zusätzliche Maßnahmen“ im Dezember nötig

Anzeige

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hat an die Politik appelliert, bei einem ungebremstem Anstieg der Corona-Zahlen im Dezember weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen. „Die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle“, sagte Marx am Montag in einer Pressekonferenz.

Sollte sich die Lage in den Intensivstationen weiter zuspitzen, müsse die Politik „für den 19. Dezember zusätzliche Maßnahmen vorbereiten, um die vierte Welle einzudämmen“, forderte er.

„Brauchen Unterstützung“: Divi-Präsident spricht sich für mehr mobile Impfteams aus

Die Divi erfasste zuletzt bundesweit 3675 Corona-Patientinnen und -Patienten, die in Deutschland intensivmedizinisch behandelt werden müssen, wovon 51 Prozent invasiv beatmet werden. Allein in der vergangenen Woche seien 1887 neue Covid-19-Intensivpatientinnen und -Intensivpatienten dazugekommen, so Marx. Bereits jetzt müssen unter anderem in Thüringen Covid-19-Patientinnen und -Patienten verlegt werden, da manche Intensivstationen überlastet sind, wie Marx sagte. Hinzu komme, dass Pflegerinnen und Pfleger wegen der Belastung in der Corona-Krise ihre Arbeitszeiten reduzieren haben oder gar gekündigt haben.



„Wir brauchen Unterstützung“, sagte Marx und betonte: „Die Impfung ist der Schlüssel zu Pandemiebewältigung – auch die Booster-Impfung.“ Dazu brauche man unter anderem mehr mobile Impfteams. Außerdem appellierte Marx an die Bevölkerung, „persönlich Verantwortung zu übernehmen“ und sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, also unter anderem die Maskenpflicht zu beachten sowie die Masken richtig zu tragen.

Außer zu einer Kontaktbeschränkung rät der Divi-Präsident außerdem dazu, dass sich Menschen häufiger testen lassen – auch Geimpfte.