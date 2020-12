Intensivmediziner zum Lockdown-Zögern: „Warten auf Weihnachten ist schier unverantwortlich“

Anzeige

29.875 Neuinfektionen, 598 Corona-Tote: Ein trauriges Allzeithoch in dieser Pandemie meldet das Robert Koch-Institut an diesem Freitag (11. Dezember) für Deutschland. Vor diesem Hintergrund fordern Intensivmediziner in Deutschland von der Politik, sofort einen deutschlandweit einheitlichen Lockdown durchzusetzen - statt erst Weihnachten zu härteren Corona-Maßnahmen zu greifen.

„Ein Zögern und Warten auf Weihnachten ist schier unverantwortlich“, wird Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in einer Pressemitteilung vom Freitag zitiert. „Weitere 14 Tage nach dem Motto ‚Augen zu und durch!‘ erscheinen angesichts der heutigen Zahlen nicht mehr nachvollziehbar.“

Hohe Corona-Infektionszahlen: Der Klinik-Kollaps rückt näher

Jeder weitere Tag ohne durchgreifende und nachhaltige Lockdown-Maßnahmen koste Menschenleben. Zumal man wisse, dass die Zahlen erst zwei bis drei Wochen nach Beginn der Verschärfung deutlich sinken könnten. Janssens prognostiziert laut Mitteilung: „Wenn wir die kommenden zwei Wochen jeden Tag im Schnitt 30.000 Neuinfektion haben, verzeichnen wir an Weihnachten etwa 420.000 Corona-Infizierte.“ Die sich daraus ableitenden Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen könnten dann nicht mehr adäquat behandelt werden, fürchtet Janssens.

Man bereite sich bereits „auf Priorisierungs-Situationen“ vor. Sprich: Die Triage-Situation könnte eintreten. Ärzte müssten dann entscheiden, wer zuerst behandelt wird - und wer nicht. „Die Belastungen auf den Intensivstationen hätten inzwischen ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr lange von den Pflegern und Ärzten gestemmt werden könne. Dazu Janssens: „Wir befürchten einen körperlichen und psychischen Kollaps der Mitarbeiter, die nun schon seit Wochen diesen Anforderungen ausgesetzt sind.“

Verschärfte Corona-Maßnahmen für ganz Deutschland gefordert

Wir brauchen die Möglichkeit einer Reserve, um Patienten in weniger belastete Regionen in Deutschland verlegen zu können. Prof. Stefan Kluge, Klinikdirektor für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Der Zusammenschluss der Intensivmediziner fordert vor diesem Hintergrund ein einheitliches Vorgehen. Auch der Norden Deutschlands, der derzeit noch wenig betroffen sei, müsse mitziehen, wird Prof. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, zitiert: „Wir brauchen die Möglichkeit einer Reserve, um Patienten in weniger belastete Regionen in Deutschland verlegen zu können.“

Bereits jetzt müssten sich einzelne Kliniken in Deutschland von der Notfallversorgung abmelden. Teilweise seien lange Transportzeiten für Notfallpatienten erforderlich, bis das nächste Krankenhaus mit freien Behandlungskapazitäten erreicht wird, dringend notwendige Krebs- und Herz-Operationen könnten in einigen Versorgungsgebieten nicht mehr zeitnah durchgeführt werden, berichtet Kluge.